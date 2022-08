Jade Picon grava 1ª cena de ‘Travessia’ e ganha elogios; veja vídeo

Influenciadora será Chiara na trama dirigida por Mauro Mendonça Filho

A influenciadora digital Jade Picon, 20, compartilhou com seus fãs e seguidores registros do primeiro dia de gravações da novela “Travessia”, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além disso, ela também recebeu elogios do diretor da nova trama das 21h, Mauro Mendonça Filho, que publicou um vídeo dando instruções para a nova atriz.

“Mais uma parceirinha: Jade Picon. Primeiro ensaio, primeira cena. (Psiu, não fala para ninguém, mas já começou benzaço!)”, escreveu ele na legenda da publicação, que já tem mais de 23,8 mil curtidas. Na novela, Jade será Chiara, par romântico de Chay Suede.

“Bota o espírito para cima o tempo inteiro, entendeu? Até para você parecer que vai ficar no barraco, vou precisar que comece com o espírito para cima. Vamos nós!”, diz o diretor. Em seu perfil, Jade publicou algumas fotos do dia e agradeceu a todos os envolvidos no processo.

“Meu primeiro dia gravando ‘Travessia’. Primeiro de muitos que estão por vir e não poderia ter sido melhor. Não vejo a hora de vocês conhecerem a Chiara”, começou, na legenda. “O que eu estou sentindo agora não consigo nem colocar em palavras.”

O enredo da trama das 21h parte de um episódio de deepfake (inteligência artificial usada para fazer montagens, substituindo rostos e vozes em vídeos realistas) produzida aleatoriamente e divulgada nas redes sociais.

Um grupo de jovens, em Portugal, faz a montagem de brincadeira, sem avaliar seus efeitos nocivos. Do outro lado do mundo, no Maranhão, essa ação impacta e transforma radicalmente a vida de Brisa (Lucy Alves), que se vê obrigada a encarar uma longa e complexa travessia para recuperar sua identidade.