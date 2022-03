Jade Picon deve ser eliminada no 7º Paredão do BBB 22

Jade e Arthur já estavam emparedados mesmo antes da votação da casa, no domingo (6). Um dia antes, Jade atendeu ao Big Fone e foi direto para a berlinda

Jade Picon deve ser a eliminada nesta terça-feira (8) no sétimo paredão da temporada do BBB 22 (Globo), segundo a enquete realizada pelo site F5. Até às 20h, a influenciadora havia recebido 81% dos votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ela era seguida por Jessilane Alves com 13% e Arthur Aguiar com 6%.

Jade e Arthur já estavam emparedados mesmo antes da votação da casa, no domingo (6). Um dia antes, Jade atendeu ao Big Fone e foi direto para a berlinda, mas pode indicar uma pessoa. Ela optou por colocar Arthur. “Eu e você no paredão”, disse a sister.

Na formação do paredão no domingo, Arthur, o Anjo da semana, imunizou Paulo André, que não pôde ser votado nesta rodada. Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana. Enquanto Gustavo foi o mais votado pela casa, mas conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

QUEM VOTOU EM QUEM?

Por ordem no confessionário, DG votou do Eliezer; Arthur indicou na Laís; Eliezer votou no Gusttavo; Lina votou no Gustavo; Paulo André indicou Eliezer; Jessilane votou no Eliezer; Gustavo indicou Eliezer; Laís votou na Natália; Vinicius votou no Gustavo; Eslovênia votou no Gustavo; Jade votou no Gustavo; Natália votou no Gustavo; Lucas votou no Eliezer.