Já nasceu pronta: Beats lança linha de drinks prontos assinados por Anitta

Novos sabores inspirados em Moscow Mule e Mojito se juntam a família de Beats Drinks. Os produtos têm assinatura de Anitta e chegam às prateleiras em novembro

Depois do sucesso de GT, inspirado em gin tônica, Beats amplia sua família de drinks com duas novas bebidas que já nasceram prontas para qualquer momento e festa: Beats Ginger e Beats Mint, inspiradas nos clássicos Moscow Mule e Mojito. As releituras simplificam a vida de quem busca novos sabores, preço acessível e praticidade; é só abrir e aproveitar a experiência. A novidade que veio para ficar, chega aos pontos de venda do país ainda em novembro e promete ser o sucesso da marca para o próximo verão.

“Beats é uma marca que ama inovar e está sempre pensando no que as pessoas desejam. Beats Mint e Beats Ginger foram desenvolvidas para simplificar a vida das pessoas, daqueles que desejam passar menos tempo preparando e mais tempo se divertindo, que estão ligadas em novos sabores e bebidas, mas adoram a praticidade de ter isso tudo em uma latinha, sem complicação”, explica Cauê de Souza, gerente de marketing de Beats.

Os dois novos sabores também contam com a assinatura de Anitta, a Head de Criatividade e Inovação de Beats. A cantora trouxe para o Brasil tendências de consumo de outros países e ajudou a identificar o desejo dos consumidores e a entender quais seriam os sabores mais desejados pelo público. “E esse relacionamento próximo com o público é o que faz toda a diferença. Quem já é fã de Beats vai adorar esses dois novos sabores. GT é um sucesso e eu tenho a certeza de que todo mundo vai se surpreender com a Mint e a Ginger”, completa.

Beats Mint e Beats Ginger serão comercializadas em lata de 269 ml, com teor alcoólico de 7,9%, similar ao dos outros produtos da família Beats Drinks, com valor de R$5,99.

Beats Mint. Foto: Divulgação

Beats Ginger. Foto: Divulgação

Para o lançamento de Beats Drinks, a marca apresenta a campanha “Já Nasci Pronta”. O som do “Movimento da Sanfoninha” de Anitta, dita o ritmo do filme, assinado pela Media.Monks. Para o filme, a agência trouxe alguns dos barulhos mais ouvidos durante a quarentena, como britadeira, furadeira, aspirador e, é claro, o som de abrir lata de Beats.

“Nossa maior inspiração foram os diversos memes de gente dançando freneticamente ao som de barulhos de alarme de moto na rua, por exemplo. Esse deboche e jeito leve é a cara do Brasil e de Beats, que entra justamente como uma catalisadora dessa diversão toda”, destaca André Bandim, diretor de criação da Media.Monks.

Confira o vídeo