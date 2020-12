Já está disponível “Realm”, o novo EP do Gorgon City

PUBLICIDADE

O Gorgon City, dupla formada por Kye Gibbon e Matt Robson Scott, apresenta hoje o EP “REALM” em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RealmPR . O novo trabalho traz uma sonoridade mais focada nos undergrounds e instrumentais da dupla que, muitas vezes, surgem para os fãs pela primeira vez fora de seus DJs sets, apresentados sempre com as pistas lotadas.

“Trapdoor”, o novo single dos artistas, não é diferente. E foi testado com êxito para multidões nos shows do Gorgon City, realizados no final de 2019. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ TrapdoorPR .

“REALM” ainda traz uma série de sucessos da dupla, incluindo “Lick Shot”, “Delicious”, “Elizabeth Street”, “Roped In”, “Motorola” e “Grooves On The Vinyl”. Dividindo seu tempo entre no Reino Unido e em Chicago, o Gorgon City se tornou conhecido por um som distinto e instantaneamente reconhecível. A dupla registrou mais de 1,5 bilhão de transmissões globais e cerca de 10 milhões de singles vendidos ao longo de sua carreira.