Ivete Sangalo grava na última hora e estará em documentário sobre Davi do BBB24

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A cantora Ivete Sangalo enviou na última quinta-feira (2) uma participação em vídeo contando a sua relação de torcida com Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, e estará no documentário “Davi: Um Cara Comum da Bahia”, que estreia na próxima quarta (8).

Ivete será incluída na edição dos primeiros episódios. A cantora contou como foi a repercussão nas ruas, e detalhou a noite em que passou na casa, confessando que já torcia para Davi naquele momento.

A rainha do axé era dúvida no documentário até o fim do mês passado. O motivo era a agenda concorrida dela, que impedia uma gravação. Por isso, uma alternativa foi criada.

Além de familiares, a produção do documentário sobre Davi ouviu famosos que torceram por ele durante o reality. Gravaram depoimentos nomes como a atriz Carolina Dieckmann e a autora Gloria Perez.

“Davi, Um Cara Comum da Bahia” será disponibilizada ao público no dia 8 de maio, uma quarta-feira, segundo divulgou o Globoplay no último sábado (27).

Uma equipe de gravações ainda tem acompanhado tudo o que ele fez desde que saiu do BBB, incluindo o reencontro com familiares e amigos após virar milionário.

A dúvida é como será mostrada a relação com Mani Reggo, com quem ele morava antes de entrar no programa e cuja relação acabou logo após ele sair da atração.

O documentário tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Tais Amordivino e produção executiva de Anelise Franco. A produção é realizada pelo núcleo de Variedades da Globo, dirigido por Mariano Boni.