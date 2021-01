Ivete Sangalo e Xanddy, do Harmonia do Samba, se juntam para saudar o Carnaval em “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”

PUBLICIDADE

Mesmo que ainda não possamos comemorar o Carnaval juntos fisicamente ele precisa ser lembrado e saudado com uma música de Mainha, como já estamos acostumados. E claro que Ivete Sangalo não deixaria a época passar em branco. Hoje, 28 de janeiro, chega a todas as plataformas digitais “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, a parceria com Xanddy, do Harmonia do Samba, composta por Ivete Sangalo/Samir/Radamés Venâncio/Gigi.

Ouça aqui.

“Um PAGODÃO!!! Tem coisa mais baiana e carnavalesca que o nosso PAGODÃO?! Melhor que isso é poder gravar um grandão com o mestre Xanddy. A soma perfeita”, comemora Ivete.

Xanddy também comentou a parceria: “Nossa! Participar dessa música é um presente para mim e para o Harmonia. Uma composição de Ivete e de amigos queridos que, como ela mesmo considerou: tem a nossa cara. Uma música que ressalta o empoderamento da mulher, com uma letra com uma mensagem tão forte e representativa para a classe feminina. Consigo fechar os olhos e ver a pressão daquele mar de gente, se o Carnaval acontecesse, curtindo o groove, dançando, pulando do nosso jeitão bem baiano e brasileiro de ser. A expectativa são as melhores possíveis. É um privilégio fazer essa parceria de sucesso de mais um projeto de Ivete que, certamente, será inesquecível como tudo o que ela faz no âmbito musical”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ivete, Xanddy e banda se reuniram para um colorido videoclipe da canção, onde a cantora é apresentada como rainha suprema, mas ao sair por um passeio pelas ruas da Bahia, divide a coroa com outras mulheres. Assista aqui.

“Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha” é o primeiro lançamento do ano de Ivete Sangalo, e estará no setlist da live especial de Carnaval que ela fará ao lado de Claudia Leitte, no dia 13 de fevereiro.