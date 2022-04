Isis Valverde diz que foi barrada nos EUA por usar calça rasgada

A atriz compartilhou em suas redes sociais que não conseguiu entrar em um restaurante pela roupa que estava vestida

Apesar dos Estados Unidos serem reconhecidos como o país da liberdade, Isis Valverde não teve a mesma impressão. A atriz não pôde entrar em um restaurante porque estava usando uma calça larga e rasgada.

Ela viajou ao país para curtir o festival de música Coachella, que aconteceu no fim de semana. Após chegar de viagem ao Bervely Hills Hotel, a famosa contou que foi barrada e não conseguiu entrar no restaurante com sua amiga.

Em seu Instagram, Isis detalhou a situação e afirmou que o impedimento se deu por conta da maneira que estava vestida. Na ocasião, ela estava com algumas amigas, que também foram impedidas de entrar no local.

“Cheguei ao restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Acho que porque estava com boné, esse estilo mais assim”, explicou.

Foto/Reprodução

Em seguida, a estrela brasileira ressaltou que o funcionário do restaurante foi grosseiro e que a situação causou incômodo.

“Não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, a mulher não deixou a gente entrar, o cara não deixou a gente entrar. Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome, acabou de chegar de viagem. Foi horrível, me senti péssima”, finalizou.