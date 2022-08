Isa Scherer posta vídeo do barrigão no final da gravidez: ‘Vai explodir’

Anteriormente, a artista havia revelado que as relações sexuais foram interrompidas na gestação

A campeã do MasterChef Brasil (Band) 2021, Isabella Scherer, 26, postou um vídeo no stories de seu Instagram onde brinca sobre o tamanho de sua barriga na reta final da gestação.

“Vai explodir”, escreveu a atriz no vídeo.

Ela está grávida de um menino e uma menina, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans. “No início, eu sentia muita dor e ardência, era muito esquisito. Depois melhorou, mas foi pouco tempo. Logo tive que colocar o pessário”, disse em junho.

Anteriormente, a artista havia revelado que as relações sexuais foram interrompidas na gestação.

“Com 25, 26 semanas, meu colo do útero tinha diminuído muito, então comecei a usar progesterona à noite, coloquei pessário, que é uma estrutura de borracha que coloca no colo do útero para dar sustentação, então nossa relação sexual foi totalmente barrada pelo nosso médico”, explicou.

“Eu fiquei desesperada no princípio, porque além de uma criança são duas”, revelou, na época. “Eu estava em pânico”, continuou ela, dizendo que pediu para seu terapeuta arrumar uma consulta de encaixe. “Fiquei chorando por duas horas. Mas agora estou muito feliz que são dois.”

Scherer e Calazans estão juntos há pouco mais de um ano. A campeã do reality culinário contou que, inicialmente, descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo ano, depois de se sentir enjoada por alguns dias e realizar quatro testes de gravidez.

“Que loucura… achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa”, declarou.

“Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade para esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo”.