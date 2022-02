‘Irmão do Jorel’ atinge marca dos 100 episódios e tem retorno de Emicida

Descobrir o mundo na infância não é tarefa fácil, especialmente para o “Irmão do Jorel”. A história do menino que vive à sombra do irmão mais velho e popular chega a sua quarta temporada com seus produtores orgulhosos da brasilidade sempre presente, mas também da universalidade da história.

São 13 novos episódios que chegaram ao canal pago Cartoon Network nesta quarta (2) -eles já estão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max, assim como as três temporadas anteriores. Na nova leva de capítulos estão o de número 100 e o que marca a volta do rapper Emicida, como Kassius Kleyton.



“[Estamos] felizes em chegar à quarta temporada com uma propriedade relevante, culturalmente falando”, afirma Marina Filipe, gerente sênior de produção original do Cartoon Network. Zé Brandão, cofundador e diretor criativo do Copa Studio, que divide a produção com o canal, concorda e credita essa relevância ao fato de a animação ser feita e criada por brasileiros.



“‘Irmão do Jorel’ não tem um ufanismo forçado, de colocar a nacionalidade brasileira de uma maneira obrigatória. A brasilidade vem naturalmente”, diz. “Para construir um conteúdo com a cara do Brasil, basta ter um brasileiro produzindo”, completa ele, em entrevista por vídeo chamada concedida ao F5.



Para Filipe, a presença de Emicida reforça a essência da série. “É a brasilidade para além do óbvio e folclórico. Quer forma maior de brasilidade do que trazer um ícone como o Emicida?”, questiona ela sobre o rapper, que já tinha participado de um episódio em 2017 em uma batalha de rap com a Vovó Juju.



O retorno de Emicida à série aconteceu após ele mesmo lembrar o episódio e pedir uma revanche no Twitter. Veio daí a ideia da produção de refazer o convite. “Entramos em contato com ele, bem no período que estávamos escrevendo o roteiro da quarta temporada, e fizemos essa revanche”, diz Brandão.



Mas não é apenas o brasileiro que encontra identificação em “Irmão do Jorel”. O desenho é exibido e conta com boa receptividade em outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela, Costa Rica, Guatemala e Panamá.



A produção conta a história do filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores, que com a ajuda de sua melhor amiga, Lara, desbrava aventuras e enfrenta os primeiros obstáculos da vida em um ritmo alucinante e divertido, sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“A história e o universo de ‘Irmão do Jorel’ é facilmente reconhecível”, diz Filipe. “Geralmente, nessa idade, estamos buscando a nossa identidade, mas ficamos à sombra de alguém. Vai ser o irmão de fulano, o amigo de ciclano ou o primo de beltrano”, completa Brandão em entrevista por vídeo chamada à Folha de S.Paulo.



Isso dá à série uma linguagem universal, apontam os produtores. “A criança não percebe que aquilo não é do país dela. Eu, quando criança, achava que era um ‘defeito’ da minha cidade não ter, por exemplo, a cabine do Super-Homem”, relembra Brandão, em tom de brincadeira.



Chegar à quarta temporada e ao 100º episódio, afirmam Filipe e Brandão, traz mais energia para continuar contando a história do “Irmão do Jorel”. “São 104 episódios e estamos só começando, dá para falar e fazer muito mais”, garante Brandão.



Criada por Juliano Enrico e o time da TV Quase, a animação foi lançada em 2014 e já foi indicada para o Emmy Kids Internacional na categoria de melhor animação infantil. Coproduzida pelo Copa Studio com o Cartoon Network, os novos episódios vão ao ar no Cartoon semanalmente, às quartas-feiras, às 19h45.