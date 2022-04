Irmão diz que Rodrigo Mussi está com forças nos pulmões e respirando ‘sozinho’

Ele explicou que o irmão segue intubado e que seu estado é considerado estável

Rodrigo Mussi, 36, está com forças nos pulmões e respirando “sozinho”, de acordo com o irmão dele. Diogo Mussi é quem tem feito as atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março.

“O Rod está com forças nos pulmões”, comemorou o advogado. “Ou seja, já está respirando ‘sozinho’, sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento.”

Ele explicou que o irmão segue intubado e que seu estado é considerado estável. “A boa notícia é que o Rod está fazendo a força para respirar, sendo que o respirador agora funciona somente como auxiliar nessa oxigenação”, contou.

Diogo disse ainda que os médicos estão avaliando quais serão os próximos passos. “Pela manhã, foi feita a ressonância e a equipe da neuro vai avaliar para saber como proceder”, disse. “Tudo indica que não pegou medula.”

“O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando”, relatou. “O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento mesmo. Ele vai voltar gigante, confiem!”

Na quinta-feira (7), Diogo contou que uma cirurgia na perna direita do irmão havia sido um sucesso. O procedimento havia sido feito para retirar a gaiola que a sustenta para colocar uma haste.

Anteriormente, ele passou por outra cirurgia na cabeça. “O monitor da cabeça foi retirado, o que é excelente. O despertar tem que ser controlado, o que os médicos estão fazendo e muito bem”, disse o irmão Diogo, na época.

Rodrigo estava no banco de trás de um carro por aplicativo que se chocou com a traseira de uma caminhão. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo.

A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.