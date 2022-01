Irmã de Britney Spears diz que ‘fez de tudo’ para ajudar cantora contra tutela

Irmã mais nova de Britney Spears, 40, a atriz Jamie Lynn, 30, afirmou recentemente que tentou ajudar a acabar com a tutela da cantora. “Sempre fui a maior apoiadora da minha irmã, então, quando ela precisava de ajuda, eu criava maneiras de fazer isso”, disse.

Ela comentou sobre a ajuda em entrevista ao Good Morning America, repercutida pelo site Page Six. “Fiz de tudo para garantir que ela tivesse os contatos que ela precisava para terminar essa tutela e acabar com tudo isso para nossa família”, continuou a protagonista da série “Zoey 101” (2005, Nickelodeon).



Ela não deu detalhes sobre os contatos que fez, ou se sua irmã chegou a conversar com algum deles. Porém, ela contou que chegou a falar com Samuel D. Ingham III, advogado nomeado por um juiz de Los Angeles após Britney ser hospitalizada involuntariamente em 2008, no início da tutela.



“Se ela queria falar com outras pessoas, então eu [ajudava]. Eu configurei isso”, continuou Jamie Lynn. “Eu até falei com a equipe jurídica anterior dela, e isso não acabou bem a meu favor”, completou a atriz. Ingham deixou o cargo em julho de 2021, depois que Britney pediu para contratar um advogado de sua escolha, que acabou sendo Mathew Rosengart.



“Não se tratava de concordar com a tutela. Todo mundo tem uma voz, e ela deve ser ouvida”, disse a artista.

Quando Britney testemunhou no tribunal em junho de 2021, ela afirmou que sua família “não fez nada” para ajudá-la enquanto seu pai, Jamie Spears, 69, supostamente a colocou em um centro de saúde mental contra sua vontade em 2019.



A cantora ainda disse que sua família “deveria estar na cadeia” por tirar benefícios de sua tutela “abusiva”. O pai da cantora foi suspenso de seu cargo em setembro e a tutela da princesa do pop foi encerrada em novembro de 2021.



Britney deixou de seguir Jamie Lynn no Instagram no início de Janeiro, após trocar farpas na rede social. Porém, a irmã disse que o “amor ainda está lá” entre ela e a cantora, e ainda acrescentou que “só a amei e apoiei”.