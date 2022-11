Internautas criticam atuação de Neymar na Copa, que saiu com dores

O jogador deixou o jogo nos 34 minutos do segundo tempo com dores no tornozelo

O jogador da seleção Neymar foi criticado nas redes sociais por ter prometido trazer o hexa para o Brasil, mas não ter jogado bem na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, nesta quinta-feira (24). Ele deixou o jogo nos 34 minutos do segundo tempo com dores no tornozelo. “Neymar prometeu tudo e não entregou nada”, tuitaram vários internautas. “Eu não esperava nada do Neymar e ele entregou tudo o que eu esperava”, escreveu uma torcedora zombando do jogador. Os internautas também fizeram comparações entre Neymar e o Richarlison, que marcou dois gols no jogo. “Neymar prometeu tudo e não entregou nada. O Richarlison prometeu nada e entregou tudo!!!”, escreveu um usuário da rede social. “Começou a zoeira de Neymar, prometeu tudo e não entregou nada, e Richarlison não prometeu nada e entregou tudo. Menos, gente. Camisa 9. Não faz mais do que a obrigação dele né!”, tuitou uma torcedora.