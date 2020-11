Inspirado em filme da Disney, Carol & Vitoria anunciam clipe da inédita “Interestelar” e novo EP “A Vida É…”

PUBLICIDADE

As irmãs Carol & Vitoria, uma das principais apostas da nova música brasileira e fenômenos do TikTok, estão com novidades incríveis para encerrar 2020 com chave de ouro. As meninas acabam de anunciar o lançamento do novo EP “A Vida É…”, pela Som Livre, que estreia acompanhado do clipe de “Interestelar”, estrelado pela atriz e influenciadora Vivi Wanderley. As novidades chegam aos apps de música e YouTube na próxima sexta-feira (27).

Repleto de mensagens positivas, “A Vida É…” não se define apenas por um gênero musical. A sonoridade pop é o ponto de intersecção para um mood de boas energias, com letras autobiográficas. O trabalho marca o redescobrimento musical da dupla, que durante um ano trabalhou em acampamentos criativos para extrair o DNA artístico da nova fase. “Este EP tem um significado muito especial para nós duas. Todas as músicas foram feitas durante um longo processo de redescobrimento. Compusemos mais de 50 músicas para escolher seis. Só lançaríamos um novo EP se a essência do projeto refletisse as verdadeiras Carol & Vitoria. Conseguimos!”, celebra Carol.

Vitoria, a outra metade da dupla, revela que o objetivo deste projeto foi focar em mensagens que pudessem mudar vidas. “Este EP reflete o que a Carol e eu gostaríamos de transmitir para as pessoas. Mais que um repertório chiclete, estampamos o propósito de usar nossa música como um elemento transformador”. Com produção musical assinada pela Hitmaker, responsável por faixas de sucesso de nomes como Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla, “A Vida É…” resgata os singles “Eu Tô Gostando de um menino aí” e “Pode Parar”, trazendo ainda 4 canções inéditas.

Cheio de humor e roteirizado por Carol & Vitoria, o clipe de ‘Interestelar’ foi inspirado no filme da Disney “Programa de Proteção Para Princesas”. “Criar roteiros, com a Vitoria, para nossos clipes é sempre uma das partes que mais gosto do trabalho. Os filmes de comédia romântica adolescente dos anos 2000 são uma das nossas paixões em comum, então resolvemos trazer toda essa estética como referência. No mais, levamos nossas diferenças do mundo ‘real’ pras personagens. É isso que deixa tudo mais divertido”, conta Carol.

Dirigido por Ygor de Oliveira, a trama traz como vilã a mineira Vivi Wanderley, uma das maiores celebridades jovens da web, com 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de fãs no TikTok. Sobre a parceria, Vitoria conta que as irmãs já conheciam o trabalho da influencer através das webséries em que estrelou. “Trabalhar com a Vivi foi incrível! Quando definimos o roteiro do clipe, ficamos com ela na cabeça! Além de atuar muito bem, ela é dona de uma voz linda e já estamos até planejando um feat muito em breve”, conta Vitoria.

Donas de um dos maiores canais musicais do Youtube brasileiro com mais de 490 milhões de acessos e 5.8 milhões de inscritos, Carol & Vitoria conquistaram o prêmio Influency.me na categoria “Estrela Digital em 2019. As irmãs, que ganharam destaque na internet por conta de covers que davam “respostas” de funk a letras misóginas com discurso de empoderamento feminino, são donas de mais de 25 milhões de streamings nos apps de música e são uma das principais apostas da nova música popular brasileira.