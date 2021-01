Insanidade: Banda do rock de Goiás vira destaque nas rádios dos Estados Unidos

PUBLICIDADE

Uma coisa muito inusitada aconteceu com a banda brasileira de rock Insanidade. O grupo original de Catalão, interior de Goiás e que acaba de lançar seu segundo álbum da carreira chamado ´High Speed’, viu a música ‘Destroy Rock N Roll” começar a viralizar entre as canções mais ouvidas das rádios americanas do gênero como: Real Punk Rádio, Punk Party Rádio e Punk Rock Demonstration. No Brasil, o grupo já é figurinha carimbada de grandes emissoras como Kiss FM e na Rádio Rock – 89 FM.

Com apenas um ano de carreira e já com dois discos lançados “Hello Suckers”, em português, e “High Speed”, esse último em inglês, com influências de Turbonegro, Motorhead, Sex Pistols e produzido pelo lendário produtor goiano Gustavo Vázquez, a banda Insanidade é considerada por críticos um dos principais nomes do rock no centro-oeste brasileiro e uma das principais apostas em 2021 do metal brasileiro. Lucas, vocalista, se diz surpreso com a aceitação do novo álbum nos EUA e explica a opção por lançar um disco em inglês. “Estamos muito felizes e surpresos com a dimensão que o disco vem tomando. Há algum tempo estávamos com a ideia de gravar um trabalho em inglês por entender que nosso público está lá fora, mas não imaginei que as coisas aconteceriam rapidamente. Estamos muito felizes!”, conta o líder do grupo que também tem músicas em rádios de países como Chile, Argentina, Alemanha e Nova Zelândia.

Precursores do movimento Action Punk e Action Rock no Brasil, nomenclaturas criadas na Escandinávia para enquadrar bandas que misturam o punk rock, o tradicional rock n roll e hard rock, a banda Insanidade se prepara para a gravação do clipe de “Destroy Rock N Roll”, que será produzido pela Libertà Filmes, empresa que já trabalhou como nomes internacional do rock mundial como Megadeth, Metallica e Scorpions.

Formada em Catalão, interior de Goiás, a banda é formada por Lucas (voz), Éder (guitarra), Ricardo (baixo) e Wilsner (bateira).