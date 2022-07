Influencer Milena Lins acusa namorado de agressão

Mc Sartori, o namorado acusado de agressão, não respondeu a acusação e apenas bloqueou comentários em suas fotos no Instagram

Na madrugada desta sexta-feira (22), a influenciadora Milena Lins, que ficou conhecida por sua amizade com Carlinhos Maia, contou que estava sofrendo agressões físicas e psicológicas de seu namorado.

“Eu não quero mais passar por isso, e também não quero que outra mulher passe por isso nas mãos dele, porque ele é um monstro” falou nos stories do Instagram, onde tem 1,7 mi de seguidores.

Segundo a influenciadora, as agressões já vinham acontecendo, mas na terça, foi o pior episódio. “Ele me agrediu, me bateu e quase me jogou para fora do carro, e tinha uma criança presenciando tudo. Eu não mereço passar por isso”, declarou Milena, que postou foto de como ficou seu rosto depois.

Foto: Reprodução/Instagram

Por meio das redes sociais, Carlinhos Maia mandou um recado para a amiga: “Tem coisas que a gente precisa deixar ir para vir coisa melhor”, postou.

Mc Sartori, o namorado acusado de agressão, não respondeu a acusação e apenas bloqueou comentários em suas fotos no Instagram.