Infinu apresenta: Feira Fres.Cor & Sarau Marcante

PUBLICIDADE

O último ano foi marcado por questões difíceis e, ao mesmo tempo, pela retomada de hábitos saudáveis como a leitura e o cuidado com o lar, local onde permanecemos por longos dias sem contato externo. Nesse contexto as plantas tornaram-se uma terapia para muitas pessoas e como um pequeno incentivo para esses costumes a Infinu, Comunidade Criativa, promove neste fim de semana a Feira de Plantas Fres.Cor, com expositores de todo o DF, e a edição extraordinária do Sarau Marcante, encontro literário com contação de história para as crianças, sarau com microfone aberto e venda de livros. As ações acontecem de sexta a domingo, das 10h às 22h, na quadra 506 da W3 Sul.

O início da programação do final de semana acontece com a abertura da Feira Fres.Cor no sábado das 10h às 19h, que se seguirá no domingo, no mesmo horário, com seis expositores de plantas ornamentais e “arte verde” do Distrito Federal: possibilidade de presentear com vida e com o verde #feitoembsb. Entre os produtos expostos estarão chás, plantas, macramês, terrários e kokedamas de empreendedores como @jardim.maytrea, @verdeconcretobsb, @andreaneves.designer, @arranjese, @bebetymorais, @tavaresplantas. Não fosse o bastante, todas as lojinhas do Infinu em funcionamento durante o final de semana terão opções locais de arte, moda e design para levar criatividade e muitas cores para casa.

No domingo, de 11h às 15h, o Sarau Marcante dará espaço e voz para escritores, poetas, artistas e público presente para, de modo geral, se expressarem sem tema pré-estabelecido, de maneira livre e informal. A ação que teve diversas edições em 2019 e apenas quatro em 2020, devido à pandemia, acontecerá na Praça das Avós, área externa da Infinu. À frente do projeto estão Marco Fabrício e Nathan Kacowicz. Além do sarau, também haverá contação de história para os pequenos com Marco Miranda, Flávia Ribas e Débora Bianca, bem como a venda de livros no local, que segue todas as orientações relacionadas à prevenção do contágio por coronavírus.

Extra-Sensorial Alegria & Feira de Plantas Fres.Cor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para completar o recheio da programação do final de semana, o público poderá observar as cores vibrantes, o pontilhismo e as multiformas características das expressões artísticas escolhidas pelo venezuelano Maldonado Díaz para desenvolver seus trabalhos nos últimos 49 anos. Referência internacional na arte naif, o artista plástico apresenta na Infinu a exposição Extrasensorial Alegria, em parte pintada durante sua residência na Praça das Avós durante o mês de novembro. A mostra inaugura a Galeria Vertical, novo espaço da casa dedicado às belas artes – capacidade máxima de 02 pessoas por visita – e ficará em cartaz até o final de janeiro. Você não pode perder!

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEXTA (22)

Libido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h Calixx e Chocolaty

SÁBADO (23)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Craudi Social Club

14h – Helton Johnny

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h – Rod

18h – Rabellø

20h – Kosby

Domingo (24)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pindorama

16h20 – Odara Kadiegi

18h – MKS

19h30 – Fgon