III Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília começa dia 22

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) recebe o ‘III Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília’. O evento será de 22 a 30 de janeiro, incluindo oficinas infantis e sessões de curtas na área externa coberta do centro cultural, e mostra online competitiva, com acesso online e gratuito através da plataforma do evento.

A ideia é promover um passeio pelos subgêneros do cinema fantástico: horror, ficção científica, fantasia e outras variações e que tragam à luz temas intrigantes para as novas gerações. Na programação, além de mostra brasileira, um recorte internacional com participação de mais de trinta países.

O festival começa oficialmente no dia 24/1, às 19h, com festa de abertura no CCBB, com DJs, projeção de curtas e praça de food trucks. Na ocasião, haverá ainda lançamento do livro N(ovo), do escritor e pesquisador Thiago de Barros.

O autor apresentará também o audiolivro gravado por artistas da cena brasiliense em uma instalação sonora, além de desdobramentos da obra em pintura e assemblage. Em “N(ovo)”, diálogos e narrativas reúnem personalidades e personas de diferentes expressões artísticas e levam o leitor a uma imersão em biografias e pensamentos de nomes como Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Raul Seixas, entre outros.

Nos dias 22 e 23/1, às 10h e 11h, será realizada Fantástica Oficina de Animação Infantil, para público de 6 a 10 anos, na sala do CCBB Educativo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do festival: www.tabatafilmes.com.br.

Já a programação de filmes, nessa terceira edição, ganha formato híbrido. Uma grande mostra competitiva totalmente online pode ser conferida de 25 a 28/1, com longas e curtas brasileiros e de outros 30 países, que trazem à tona temas intrigantes e fascinantes, como surrealismo, sobrenatural, futurismo e distopia. Os melhores filmes recebem troféus e serão escolhidos por júri profissional e pelo voto popular com votação pela própria plataforma innsaei.tv.

E nos dias 29 e 30, na área externa coberta do CCBB, a mostra Amarelinha traz sessões presenciais voltadas o público infantil e infanto-juvenil com entrada franca. Programação completa, incluindo atividades paralelas, pode ser conferida no site do festival (www.tabatafilmes.com.br) ou do CCBB Brasília – III Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília – CCBB E para fechar o festival, sessão de encerramento e premiação online, dia 30 de janeiro, às 19h, com transmissão pelas redes sociais do festival.

Programação Paralela online

Discussões sobre o universo do gênero fantástico, incluindo cinema e literatura, também fazem parte da programação desta terceira edição do festival. Serão quatro mesas virtuais, transmitidas pelo Youtube FIC Fantástico https://www.youtube.com/c/FICFantástico:

Dia 26 Jan (qua) – 19h- VAMOS PENSAR FORA DA CAIXINHA? – Cinema e Literatura Fantástica – bate papo com os escritores e diretores do cinema e literatura fantástica: Thiago de Barros, Thiago Moysés, Felipe Castilho e Bárbara Morais. Mediadora: Carissa Vieira

Dia 27 Jan (qui) – 15h – A DIREÇÃO DE ARTE NO CINEMA FANTÁSTICO – bate papo com o BRADA – Coletivo de Diretoras de Arte com: Amanda De Stéfani, Fabiana Egrejas e Maíra Carvalho. Mediadora: Tainá Xavier

Dia 28 Jan (sex) – 15h – O FANTÁSTICO CINEMA BRASILEIRO – bate papo com diretores/diretoras dos longas da mostra nacional competitiva: Mavi Simão (diretora do longa ” Terminal Praia Grande”, Brasil, 2019), Cleyton Xavier, Clara Chroma e Orlok Sombra (diretores do longa ”Rodson ou Onde o Sol Não Tem Dó”, Brasil, 2020), Renata Pinheiro (diretora do longa ”Carro Rei”, Brasil, 2021). Mediadores: Ulisses de Freitas e Thiago Moysés

Dia 29 Jan (sáb) -10h – CURTAS BRASILEIROS FANTÁSTICOS – bate papo com diretores da mostra competitiva de curtas nacionais: Gabriel Arruda (produtor do curta-metragem “Aurora – a rua que queria ser um rio”, Brasil, 2021. Direção de Radhi Meron), Márcio Farias (Diretor do curta-metragem “Dual”, Brasil, 2021), Zeudi Souza (Diretor do curta-metragem “O Buraco”, Brasil, 2021), Walter Fernandes Jr. (Diretor do curta-metragem “Graves e Agudos em Construção”, Brasil, 2021). Mediadora: Josiane Osório

O III Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília é uma realização da Tábata Filmes Entretenimento em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, patrocínio do Banco do Brasil e recursos da Lei Aldir Blanc –DF. Apoios innsaei.tv, Dot Cine e do BRADA – Coletivo de Diretoras de Arte.