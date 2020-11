II Festival celebra a Cultura Cubana e reúne grandes nomes da arte

PUBLICIDADE

Com a participação de artistas consagrados e novos nomes do cenário cultural cubano, ocorre nos dias 7 e o II Festival da Cultura Cubana. A iniciativa irá apresentar música, dança, poesia e tradições cubanas para o público brasileiro. O evento gratuito, promovido pelo Consulado Geral de Cuba em São Paulo e pela Associação de Cubanos Residentes no Brasil (Ancreb), será transmitido pela página do Consulado no Facebook, a partir das 12h.

O Festival é uma oportunidade de intercâmbio cultural sem sair de casa e conta com diversas atrações, como a orquestra conhecida por ser a “mãe de todas as charangas” e símbolo da música cubana, a Orquestra Aragón. Com mais de 80 anos de existência, o grupo é liderado pelo violonista Rafael Lay Jr., filho de um dos primeiros líderes da orquestra, Rafael Lay.

Premiado recentemente pela revista estadunidense Dance Magazine, o bailarino cubano Carlos Acosta estará no II Festival da Cultura Cubana com a sua prestigiada companhia Acosta Danza. Fundada em 2016, a trupe abrange vários estilos sempre com uma perspectiva contemporânea: do balé às danças folclóricas e populares.

Com 30 anos de história, a companhia de teatro infantil La Colmenita também está na programação que contempla os variados elementos da rica cultura cubana. Não ficam de fora, ainda, artistas cubanos residentes no Brasil e que trazem apresentações que misturam as influências dos dois países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Famoso por não deixar ninguém parado, o Batanga & Cia estará presente com o seu ritmo e composições autorais que exploram os instrumentos de percussão afro cubanos como os tambores Batá e a música afrobrasileira. Completam a lista os cubanos radicados em São Paulo, Yaniel Matos (pianista e violoncelista) e Fernando Ferrer (sobrinho de Ibrahim Ferrer, lendário músico do grupo Buena Vista Social Club), que mistura os sons de Cuba com os do Brasil, com destaque para o son, estilo musical que originou a salsa.

Homenageados

O II Festival da Cultura Cubana faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Cultura Cubana, celebrado em . Neste ano, o evento homenageia os 100 anos do nascimento da lendária bailarina e coreógrafa Alicia Alonso, considerada uma das principais artistas do século XX, foi a única latino-americana a o título simbólico de “prima ballerina assoluta”.

Além disso, o Festival reverencia os 90 anos do artista plástico Alfredo Sosabravo, ganhador do Prêmio Nacional de Artes Plásticas e autor de obras coloridas e emblemáticas feitas em cerâmica como “El carro de la Revolución” e o mural “América”; e o personagem de animação “Elpidio Valdés”, criado pelo quadrinista e diretor de animação Juan Padrón, morto em 2020. O desenho, que completa 50 anos, é inspirado na luta pela independência cubana no século XIX e se tornou um sucesso local em filmes e animações para a TV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

II Festival da Cultura Cubana

Programação gratuita

Data: ( )

Hora: 12h

Orquestra Aragón

Mauricio Figueiral e Luna Manzanares

Vengsay Valdes

Batanga & Cia

Pancho Amat

Los Muñequitos de Matanzas

Felipe Chibas

Los Van Van

Data: ( )

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hora: 12h

Septeto Habanero

La Colmenita

Acosta Danza

Aliesky Perez

Ferrer y Banda

Sintesis

David Blanco

Lizt Alfonso

Alejandro Falcón y Cuba Adentro

Grupo Moncada

Alejandra y Cubania

Maria Maia

Onde assistir?

Facebook do Consulado Geral de Cuba em São Paulo (ConsuladoGeralSP): https://www.facebook.com/ ConsuladoGeralSP/

Organização

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Consulado Geral de Cuba em São Paulo

Associação de Cubanos Residentes no Brasil (Ancreb)

Apoio

Ministério da Cultura de Cuba – MINCULT

Instituto Cubano de La Música – ICM

Consejo Nacional de Artes Escénicas – CNAE

Consejo Nacional de Escuelas de Arte – CNART

Ballet Nacional de Cuba

Acosta Danza

Memorial da América Latina