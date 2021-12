Idris Elba estreia como Knuckles em 1º trailer de ‘Sonic 2’

O longa-metragem “Sonic 2” ganhou seu primeiro trailer na noite desta quinta-feira (9) e apresentou o antagonista Knuckles, já conhecido dos jogos e desenhos anteriores, porém agora com a voz do ator Idris Elba, 49.

O trailer foi divulgado no evento The Game Awards, e Knuckles foi apresentado como ajudante do vilão Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey. No vídeo, o doutor revela que “descobriu a fonte do poder supremo”, e então Sonic e seu amigo Tails (Colleen O’Shaughnessey) precisam defender o mundo.



Com a tão esperada estreia de Elba como Knuckles, o inimigo histórico de Sonic e Tails até os três se tornarem amigos, internautas comemoraram nas redes sociais. “Nunca na história reclamar de um filme trouxe tanto benefício. O trailer de ‘Sonic 2’ está perfeito!”, escreveu um.



“‘Sonic 2’ vai entrar para história de maior filme de videogame de todos os tempos aguardem”, pontuou outro. “Okay, acabei de ver o trailer do novo filme do Sonic e meu deus… Knuckles! Ele vai aparecer”, comemorou outra. Dirigido por Jeff Fowler, ‘Sonic 2’ deve estrear em 7 de abril de 2022.



Além disso, o filme também é estrelado por James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Shemar Moore. Knuckles apareceu pela primeira vez como um antagonista em 1994 em “Sonic the Hedgehog 3” antes de se tornar amigo de Sonic e Tails. Ele se tornou um protagonista em 1995.



Confira o trailer!!!