Ian McKellen, ator de ‘O Senhor dos Anéis’, recebe vacina contra Covid-19 na Inglaterra

Ian McKellen, 81, se tornou a primeira celebridade a ser vacinada no mundo. Ele que reside em Londres, onde já começou a vacinação contra a Covid-19 desde semana passada (8), faz parte do grupo de risco e por isso, foi um dos primeiros a receber o imunizante desenvolvido pelas farmacêuticas BioNTech e Pfizer.

O ator britânico, que se tornou conhecido pelo papel marcante na trilogia “O Senhor dos Anéis”, onde interpretou o mago Gandalf, posou para fotos e disse ao NHS (Serviço Nacional de Saúde) que era um momento especial.

“Realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal”, afirmou o artista, segundo a rede pública de saúde do país. Além do sucesso como Gandalf, McKellen deu vida a outro personagem icônico durante sua carreira, o vilão Magneto em “X-Men: O Filme”, de 2000.

O Reino Unido é um dos países que está na frente com a vacinação contra o novo coronavírus. O país fez uma compra adiantada de 40 milhões de doses, o suficiente para imunizar 20 milhões de pessoas, já que a imunização acontece com duas doses aplicadas com um intervalo de alguns dias entre elas.

Até o momento, este é o maior programa de vacinação em massa na história do Reino Unido, parte de uma campanha global sem precedentes. Na Inglaterra, 50 hospitais foram escolhidos inicialmente como postos de vacinação, de acordo com a BBC.

Entretanto, a vacina ainda não chegou para todo mudo. Os primeiros que estão recebendo as doses da vacina da Pfizer e da BioNTech, são idosos acima de 80 anos e moradores de asilos e cuidadores.

No mundo, o mesmo acontece no Canadá e Estados Unidos. Já os 27 países da União Europeia (UE) iniciarão no mesmo dia as campanhas de vacinação, segundo afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta (16). Ainda não há uma data.

As informações são da FolhaPress