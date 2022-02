How I Met Your Father: Spin-off ganha 2ª temporada

O segundo ano, segundo o THR, vai ter 20 episódios – o dobro da primeira temporada, ainda em exibição nos EUA.

No Brasil, How I Met Your Father será exibida pelo streaming Star+. Com estreia marcada para 9 de março.

A primeira temporada de How I Met Your Father conta a seguinte história.

“Num futuro próximo, Sophie está contando ao seu filho a história de como conheceu o pai dele; história que nos leva de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos próximos estão tentando descobrir quem são, o que querem da vida, e como se apaixonar na era dos aplicativos e opções infinitas”.

