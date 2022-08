‘House of the Dragon’: Quem são os novos Danaerys, Jon Snow, Tyrion e Cersei?

Série derivada tem personagens com arquétipos parecidos com os de ‘Game of Thrones’

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP

Após muita ansiedade por parte dos fãs, “House of the Dragon” (ou ” Casa do Dragão”, como foi traduzida pela HBO) estreia no domingo (21) em todo o mundo. Derivada de “Game of Thrones”, a série de maior sucesso da década passada, a trama se passa quase 200 anos antes do nascimento de Daenarys, Jon Snow e companhia.

Alguns sobrenomes vão ser reconhecidos por quem acompanha a franquia, em especial o dos Targaryen, já que a história é centrada na família. A trama começa no reinado de Viserys 1º, que se vê em um impasse quando a mulher morre sem deixar descendentes homens.

O próximo na linha de sucessão seria o irmão dele, Daemon, mas a filha de Viserys, Rhaenyra, também corre por fora na disputa pelo trono de ferro (sim, ele já está lá!). A história é baseada no livro “Fogo & Sangue”, de George R. R. Martin, assim como “Game of Thrones” era espelhado na série “As Crônicas de Gelo e Fogo”, do mesmo autor.

Apesar de os telespectadores estarem sendo apresentados apenas agora aos novos personagens, é possível que eles encontrem algumas semelhanças com alguns dos queridinhos do público na série original. Alguns dão a sensação de terem sido fabricados no mesmo molde, já que usam arquétipos parecidos.

Mas, então, quem é a nova Daenerys? Vamos ter um novo Jon Snow? Alguém vai ter personalidade parecida com a do seu personagem favorito? O F5 assistiu aos primeiros episódios e faz algumas apostas abaixo. Confira (se não se importar com spoilers)!

RHAENYRA TARGARYEN É A NOVA DAENERYS TARGARYEN

Rhaenyra Targaryen é interpretada por Milly Alcock na adolescência e por Emma D’Arcy na fase adulta. A personagem é filha de Viserys Targaryen e, portanto, princesa de Westeros. Assim como Daenerys (Emilia Clarke), começa a história como uma jovem que parece ser frágil, mas aos poucos vai mostrando personalidade. Também monta dragões e acha que é quem deve assumir o trono após a morte do pai.

VISERYS TARGARYEN É O NOVO ROBERT BARATHEON

Viserys Targaryen é interpretado por Paddy Considine. Trata-se do rei de Westeros, herdeiro daqueles que unificaram o continente. Por ser quem comanda os Sete Reinos quando a história começa, digamos que ele é uma espécie de Robert Baratheon (Mark Addy). Viserys, no entanto, amava a esposa e, após perdê-la, precisa encontrar uma nova rainha que lhe dê mais herdeiros, já que sua única filha viva é Rhaenyra.

DAEMON TARGARYEN É UMA MISTURA DE TYRION E JAIME LANNISTER

Daemon Targaryen é interpretado por Matt Smith. O personagem é irmão de Viserys e, em teoria, seria o próximo na linha de sucessão, já que filhas mulheres não são consideradas aptas a isso. Porém, assim como Tyrion Lannister (Peter Dinklage), ele é boêmio e costuma frequentar os bordéis locais. E, como Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), é um excelente guerreiro, além de não ser muito fã de obedecer ordens do rei a quem jurou lealdade.

ALICENT HIGHTOWER É A NOVA SANSA STARK

Alicent Hightower é interpretada por Emily Carey na adolescência e por Olivia Cooke na fase adulta. Tem algumas semelhanças com Sansa Stark (Sophie Turner), como o fato de ser filha da Mão do Rei e tentar se juntar à família real, o que acaba acontecendo de fato quando ela ainda é muito jovem. Só depois ela percebe que o casamento não era exatamente como esperava.

OTTO HIGHTOWER É O NOVO TYWIN LANNISTER

Otto Hightower é interpretado por Rhys Ifans. Trata-se do ocupante do cargo de Mão do Rei, ou seja, é o principal conselheiro de Viserys Targaryen. Assim como Tywin Lannister (Charles Dance), que também exerceu essa função, é calculista. Ele também empurra a filha, Alicent, para os braços do rei, com a intenção de ter mais poder sobre ele.

CRISTON COLE É O NOVO JON SNOW

Criston Cole é interpretado por Fabien Frankel. É um jovem de origem humilde que acaba sendo escolhido por Rhaenyra para a segurança do palácio. Assim como Jon Snow (Kit Harington) não tem títulos de nobreza, mas se torna um dos maiores guerreiros dos Sete Reinos. Assim como Snow se envolveu com Daenarys, Cole terá uma relação cheia de idas e vindas com Rhaenyra.

RHAENYS TARGARYEN É A NOVA CERSEI LANNISTER

Rhaenys Targaryen é interpretada por Eve Best. Ela é prima do rei Viserys e, no passado, foi uma das candidatas a sucessora do avô, mas acabou perdendo o trono para o pai de Viserys e depois para o próprio. Assim como Cersei (Lena Headey), não desiste de ter sua família no comando dos Sete Reinos e vai armar para que a princesa Rhaenyra se case com seu filho, Laenor.

MYSARIA É A NOVA SHAE

Mysaria é interpretada por Sonoya Mizuno. É uma prostituta que acaba se envolvendo com Daemon. Assim como Shae (Sibel Kekilli), ela nasceu fora de Westeros e acabou caindo no submundo de Porto Real. Porém, encanta o irmão do rei, que quer se casar com ela. Nós já não vimos essa história antes?