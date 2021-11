Henrmanoteu na Terra de Godah

Os Melhores do Mundo se apresentam neste domingo, dia 07, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo está de volta aos palcos com um dos mais assistidos espetáculos do país: Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação acontece neste domingo, dia 07 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em dois horários: às 18h30 e às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo Sympla www.sympla.com.br .

A peça conta a historia de Hermanoteu, um urbano típico, obediente e bom pastor do tempo do Antigo Testamento da Bíblia. Na trama, Hermanoteu é um hebreu da Pentescopeia, que recebe uma missão de Jeová para libertar a Terra de Godah.[1] Em sua viagem, várias coisas inusitadas acontecem, interligando inúmeros elementos e personagens de diferentes tempos e lugares da História. Em 2015, a peça levou o prêmio de “Melhor espetáculo de comédia” no “Prêmio Smiles do Humor Brasileiro”, durante o Festival Risadaria 2015

Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 por pessoa, com cadeiras numeradas e distanciamento entre elas. O local é 100% coberto e respeita todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. O uso de máscara é obrigatório.

Hermanoteu na Terra de Godah

Domingo, 07 de novembro

18h30 e 20h30

Sala Planalto – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100,00

https://bileto.sympla.com.br/event/69825/d/114252

Mais informações: @vibrarbsb