Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada chegar ao palco

Uma apresentação da dupla Henrique e Juliano na madrugada de sábado (6) acabou viralizando na internet, mas não pelo melhor motivo. Diversas pessoas que estavam no show, realizado em Sorocaba (interior de SP), registraram cenas de violência.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma confusão generalizada, que parece ter começado em uma área VIP, com mesas e cercado metálico. Enquanto várias pessoas brigam e outras jogam objetos, um homem aparece desacordado no chão.

A dupla interrompeu a apresentação, mas a situação não foi controlada. Com os artistas ainda no palco, muitas pessoas chegaram a subir na estrutura, onde seguranças tentavam conter o caos que se instaurou. Foi quando Henrique anunciou que o show estava encerrado.

“Desculpa, de verdade”, disse. “Não é por conta de vocês, não. É sério mesmo. Vocês não merecem, de verdade, um evento organizado desta maneira. A casa precisa ter mais condições de receber o público. A maioria aqui veio para curtir, para se divertir e não para isso. Eu não saí de casa para isso.”

A Arena UZNA, onde o show ocorreu, lamentou o ocorrido em nota e disse estar trabalhando para identificar os envolvidos a fim de tomar medidas judiciais contra eles. O texto diz que “irresponsáveis tumultuaram o evento e atrapalharam a diversão do público em um incidente isolado”.

A empresa afirma que, assim como em todos os seus eventos, estava com uma empresa de segurança certificada, com equipe treinada para atuar nesse tipo de situação, e que foi a primeira vez que algo assim ocorreu em suas instalações. Destaca ainda que o show teve a duração contratada.

Os cantores não se manifestaram publicamente sobre o assunto. Nas redes sociais da dupla, a equipe deles apenas registrou a passagem pela cidade. “Que showzaço esse na UZNA em Sorocaba, SP”, escreveram. “Galera muito obrigado por nos receberem com tanto carinho e cantar todas com a gente. Que venha mais!”

Depois não sabem o pq dos artistas não gostarem de palcos muito próximos do público. Quase agrediram o Henrique,derrubaram o microfone dele. A briga foi parar em cima do palco. Desrespeito total com quem tá ali para fazer o show e para quem pagou pra ver o Henrique e juliano. pic.twitter.com/lLWHtdkeRv