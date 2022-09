HBO Max renova ‘Pretty Little Liars: Um Novo Pecado’ para segunda temporada

O reboot de Pretty Little Liars conta com uma nova geração de adolescentes atormentadas por um assassino mascarado

Os fãs de Pretty Little Liars podem comemorar, porque a segunda temporada de Um Novo Pecado foi confirmada pela HBO Max, na quarta-feira, 7. Conforme anunciado, nos próximos episódios, “as mentirosas têm mais pecados para pagar”.

Apesar de o anúncio, a plataforma ainda não divulgou mais detalhes sobre a segunda temporada de Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, nem mesmo uma previsão sobre a data de estreia.

A primeira temporada da série foi lançada em julho no streaming, com 10 episódios.

O reboot de Pretty Little Liars conta com uma nova geração de adolescentes atormentadas por um assassino mascarado, disposto a puni-las pelos pecados de suas mães, assim como pelos seus próprios.

No elenco, estrelam Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco como as personagens centrais. Além delas, a série também conta com Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado é produzida e roteirizada por Roberto Aguirre-Sacasa e coproduzida e roteirizada por Lindsay Calhoon Bring.

Marlene King, que desenvolveu a original Pretty Little Liars, é uma das produtoras executivas da série, baseada nos livros mais vendidos da escritora Sara Shepard.

A produção original também está disponível na HBO Max.

Estadão Conteúdo