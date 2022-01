HBO divulga data de estreia de 3ª temporada de ‘A Amiga Genial’

A HBO anunciou a data de estreia da 3ª temporada de A Amiga Genial na quarta-feira, 26. Prevista para estrear no dia 28 de fevereiro

A nova temporada irá acompanhar as personagens Elena e Lila durante a vida adulta, nos anos 1970.

A trama da série se desenvolve com a história da amizade das duas, que perdura mais de 60 anos, e foi toda filmada em italiano. Elena e Lila são interpretadas por Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

As duas enfrentarão os desafios que envolvem as condições trabalhistas na época e também estarão envolvidas em lutas políticas do final do século 20 na Itália. A 3ª temporada de “A Amiga Genial” terá a direção de Daniele Luchetti e estará disponível na HBO e na plataforma de streaming HBO Max.

Confira o trailer!!!

Estadão Conteúdo