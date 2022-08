HBO confirma renovação de ‘A Casa do Dragão’ para segunda temporada

Considerando todo o esforço demandado pela produção da série, acredita-se que o novo ano deva estrear somente em 2024

“A Casa do Dragão” mal estreou na HBO e já tem continuidade garantida pelo canal norte-americano. Animada com o sucesso da estreia que atraiu quase 10 milhões de espectadores nos EUA -, a companhia confirmou hoje a renovação da prequela de “Game of Thrones” para uma segunda temporada.

“Estamos muito orgulhosos do que toda a equipe de ‘A Casa do Dragão’ conseguiu com a primeira temporada. Nosso elenco e equipe fenomenais enfrentaram um enorme desafio e superaram todas as expectativas, entregando um programa que já se estabeleceu como algo imperdível”, comemorou a vice-presidente executiva de programação da HBO, Francesca Orsi, em declaração reproduzida pelo site The Hollywood Reporter.

Considerando todo o esforço demandado pela produção da série, acredita-se que o novo ano deva estrear somente em 2024. Ainda não se sabe quantos episódios terá a segunda temporada de “A Casa do Dragão”, mas tudo aponta para a produção de um total de 10 novos capítulos.

A notícia da renovação do programa foi recebida com festa pelos fãs do universo “Game of Thrones”. Isso porque há pelo menos outros sete projetos de spin-offs da saga criada por George R. R. Martin em análise ou em desenvolvimento na HBO, e tamanha empolgação da empresa com “A Casa do Dragão” acende a esperança de que as demais propostas também possam sair em breve do papel.