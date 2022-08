Harry Styles rebate acusação de queerbating após romance gay em filme

Cantor estrela ‘My Policeman’, sobre o relacionamento entre dois homens considerado ilegal na década de 1950

Cantor que ganhou fama como um dos componentes da boy-band One Direction, Harry Styles rebateu, em entrevista publicada pela revista Rolling Stone, as acusações de queerbating -expressão que define o uso de pautas e vivências LGBTQIAP+ apenas para marketing.

“Às vezes as pessoas dizem, ‘você só esteve publicamente com mulheres’, e eu não acho que já estive publicamente com alguém”, disse. “Se alguém tira uma foto sua com alguém, não significa que você escolheu tornar um relacionamento público.”

As acusações acompanham o lançamento de “My Policeman”, filme no qual Styles dá vida a Tom, um policial na Grã-Bretanha de 1950, que se apaixona por uma professora, mas, à medida que o relacionamento avança, se vê interessado também por um homem, correndo o risco de ser preso. Na década de 1950, a homossexualidade era considerada ilegal no Reino Unido.

Styles, que namora a cineasta Olivia Wilde, declarou ainda que buscou sua própria jornada para descobrir a sexualidade. Em aparições públicas, o artista sempre assumiu roupas e posturas identificadas como um gênero fluido.

Dirigido por Michael Grandage, “My Policeman” é baseado no romance homônimo de Bethan Roberts publicado em 2021, e tem lançamento agendado para 21 de outubro no Reino Unido. O filme chega ao catálogo da Amazon Prime no dia 04 de novembro. David Dawson, de “Peaky Blinders”, e Emma Corrin, de “The Crown”, completam o elenco.