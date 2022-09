Harry Styles brinca com suposto cuspe em Chris Pine

Após Festival de Veneza surgiram boatos de que ator teria cuspido em colega de elenco

O cantor Harry Styles, 28, fez piada sobre o boato de que teria cuspido em Chris Pine, 42, durante o Festival de Veneza. Os dois estão no elenco do filme “Don’t Worry Darling” e um vídeo viralizou nas redes, mostrando que o artista teria cuspido no colo do colega de trabalho durante o evento.

Styles brincou com o boato durante um show em Nova York, nesta quarta-feira (7). “Esse é nosso décimo show no Madison Square Garden. É ótimo estar de volta. Eu só fui rapidinho ali em Veneza para cuspir no Chris Pine. Mas não se preocupem, estamos de volta!”

O filme está repleto de polêmicas quanto aos bastidores. Internautas desconfiam de um suposto desentendimento de Florence Pugh, a protagonista, com Olivia Wilde, diretora do filme -que está em um relacionamento com o cantor britânico.

Pugh também não posou com Styles ou Wilde durante o tapete vermelho do filme no Festival de Veneza, apesar de estar no evento. Além disso, ela também não participou de coletivas de imprensa e outras promoções do longa.

Um representante do ator já havia afirmado, ao portal de notícias Variety, que ele não tinha cuspido em Pine. Ele ainda considerou a história “ridícula”. “É uma fabricação completa, e o resultado de uma estranha ilusão online que é claramente enganosa e permite especulações tolas”, acrescentou.