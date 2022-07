Harry Styles assina contrato de R$ 518 mi com a Marvel Studios, diz site

A fonte acrescentou que a Marvel estava em conversação com Harry por cerca de 18 meses

Harry Styles assinou um contrato de cinco filmes com a Marvel Studios no valor de US$ 100 milhões (R$ 518 milhões, na cotação atual), conforme informações do The Sun.

O cantor fez sua estreia na Marvel quando interpretou Eros, também conhecido como Starfox, irmão de Thanos, no filme Eternos. De acordo com o The Sun, fontes de Los Angeles disseram à publicação que o estúdio está considerando a estrela para ‘até cinco projetos’.

A fonte acrescentou que a Marvel estava em conversação com Harry por cerca de 18 meses, explicando: “Ele não é apenas a maior estrela pop do momento, sua estrela é tão grande que transcende apenas o cinema e a música”

“Será um grande negócio trazendo diferentes demografias e mostrando aos fãs de quadrinhos mais velhos seu talento. Certamente para Harry o negócio é enorme. E, claro, a cada filme, os salários aumentam. Então, se ele continuar desempenhando o papel em cinco projetos, não é exagero dizer que ele pode estar olhando para £ 40 milhões (R$ 211 milhões, na cotação atual) ou mais por um longo prazo”, explicou a fonte.

A sequência de cinco filmes ainda não foi confirmada pela produtora, mas é certo que Harry retornará – como o chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou o retorno do personagem Eros na semana passada durante a Comic-Con.

“As aventuras de Eros e Pip são algo que é muito emocionante para nós”, disse, quando perguntado sobre o futuro de Harry no universo cinematográfico, em entrevista a MTV News na San Diego.