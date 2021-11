Hans Landim lança novo single “A Flor do Amor”

O cantor e compositor Hans Landim lança mais um single autoral pela Naza Music

O cantor e compositor Hans Landim lança mais um single autoral pela Naza Music, “A Flor do Amor”. Desta vez é uma canção pop com pegada “soul”, falando de amor e superação. A canção apresenta uma batida firme que chega revolvendo as feridas de uma relação e também reforça a ideia de que o amor precisa ser cuidado. A manutenção da convivência, o diálogo e o respeito são as substâncias que nutrem o amor numa relação.

A formação é enxuta e eficiente: ao lado de Hans Landim, Héctor Gaete que cuidou dos arranjos e tocou todos os instrumentos – guitarra, baixo, bateria, ukulele e violão. A música foi mixada e masterizada pelo premiado engenheiro de som André Cabelo.

A Flor do Amor é o quinto single de Hans Landim, e fará parte do seu álbum de estreia que será lançado em agosto de 2022.

O talento musical e performático de Hans Landim

Hans Landim prefere apresentar-se como um artista pop. Por duas razões primordiais: em suas referências e preferências, ele não privilegia determinado artista ou gênero, mas pesquisa, absorve e combina uma diversidade de tendências, contemporâneas e passadas; e, não menos relevante, por sua delibrada inclinação ao experimentalismo sonoro, à criação visual e à performance.

“Sou um artista performático e experimentador”, define-se Landim que, além de compor e cantar, toca violão e instrumentos de percussão. Um show – ou um clipe – de Hans Landim, portanto, é resultado de uma combinação de música e espetáculo – um encontro de canções, sonoridades diversas, performance e composição visual. Musicalmente, Landim trafega à vontade de um extremo a outro – da introspecção de um Milton Nascimento à efervescência do Carnaval, passando pela batida do samba e a verve circense de Madonna, Michael Jackson e Prince.

Essa múltipla criatividade do artista belo-horizontino está registrada em seu mais recente videoclipe, “Di Saquê”, gravado em 2020, em Belo Horizonte, com a participação de um corpo de bailarinos. “Di Saquê” é um reggaeton romântico temperado com o balanço do ritmo africano kuduro e a versatilidade do rap. A batida sonora vem muito bem acompanhada de coreografia e figurinos, outros atributos marcantes da personalidade artística de Hans Landim.

Com “Di Saquê”, Landim contabiliza quatro singles lançados nos ambientes virtuais. Os outros são: “A me confrontar”, uma canção intimista e reflexiva, mas cheia de balanço e sonoridade expressiva; “Cafuné Café”, balada sobre o desfrutar de um amor tranquilo; e a sensual e provocativa “Roçar Teu Pelo”, que junta guitarra paraense com castanholas. Todas as músicas já devidamente transformadas em clipes. Elas podem ser ouvidas e assistidas nas plataformas digitais e no Youtube.

Um lançamento Naza Music, disponível em todas plataformas de música no dia 17 de novembro e o videoclipe “A Flor do Amor”