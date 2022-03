Hailey Bieber é liberada de hospital após apresentar problemas no cérebro

Segundo o portal norte-americano TMZ, a esposa de Justin Bieber foi internada em um hospital da área de Palm Springs depois de sofrer uma “emergência médica”

A modelo Hailey Bieber, 25, foi hospitalizada nos últimos dias devido a uma condição cerebral que os médicos acreditam que poderia estar relacionada à Covid-19.

Segundo o portal norte-americano TMZ, a esposa de Justin Bieber foi internada em um hospital da área de Palm Springs depois de sofrer uma “emergência médica” que supostamente afetou a maneira como ela se movia. Os sintomas seriam anormais para a sua idade.

Os médicos teriam feito vários testes para ver se o coronavírus é a causa do problema, já que Justin foi diagnosticado com Covid-19 há algumas semanas, fazendo com que cancelasse a data de seu show em Las Vegas. O cantor se recuperou, mas sua esposa poderia ter se infectado em seguida.

Fontes afirmam ao portal que Hailey foi liberada do hospital, mas que os médicos continuam procurando a origem do problema.