Gusttavo Lima fala de ‘mozão’ em post e fãs pedem reconciliação com Andressa Suita

O sertanejo Gusttavo Lima, que surpreendeu os fãs ao se separar, recentemente, da mãe de seus dois filhos, Andressa Suita, compartilhou um tuíte para promover sua música nova, chamada “Espetinho”. “Hoje sim, um dia propício para comer um Espetinho com o mozão”, escreveu.

Bastou para que a frase fosse interpretada por muitos dos seguidores como um possível indício das intenções do artista em reatar o casamento. Ou, estaria ele engatando um novo romance?

“Dia propício para você voltar com o seu, né?”, sugeriu um dos perfís. Vai voltar com o seu, bebê?, quis saber outra. “Que mozão? Só se você tiver falando da Andressa, né. Por favor, volte com ela! Vocês formam uma família linda”, incentivou uma terceira pessoa.