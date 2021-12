Gusttavo Lima esbanja R$ 276 milhões em iate, avião e carrões

As mansões de Gusttavo Lima em Goiânia também chamam a atenção

O cantor Gusttavo Lima usa o seu sucesso na música para levar uma vida confortável e se dar alguns luxos. Com um dos maiores cachês entre os artistas no Brasil, Gusttavo tem uma lista de bens que ultrapassam R$ 276 milhões.

Nas redes sociais, o músico costuma compartilhar fotos do seu iate, avião, carrões e de suas mansões. Segundo o jornal Extra!, os itens custam mais de 276 milhões de reais. Recentemente, ele chamou a atenção dos fãs ao mostrar os 35 metros de comprimento do seu iate. A embarcação é avaliada em R$ 25 milhões e pertencia ao cantor Roberto Carlos. O barco fica ancorado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

As mansões de Gusttavo Lima em Goiânia também chamam a atenção. O sertanejo colocou à venda por R$ 8,5 milhões uma das propriedades, que tem 590m² de área construída em um terreno de 1166m². A residência tem quatro suítes, sendo que a principal possui banheira de hidromassagem e varanda privativa com floreira.

A outra casa de luxo do cantor é avaliada em R$ 50 milhões. A entrada foi inspirada na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, e chama a atenção pelas grandes colunas. O local conta até com um lago personalizado.

O jatinho particular do ‘Embaixador’ é todo personalizado. Ele desembolsou R$ 180 milhões para adquirir a aeronave para facilitar a sua agenda de shows.

Outro luxo que Gusttavo Lima não abre mão pode ser visto na sua coleção de carros. Ele já foi visto com uma Ferrari, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, SUV Cadilac Escalade (R$ 539 mil), Lincoln Continental 1978 (R$ 3 milhões), Chevrolet C-10 1972 (R$ 95 mil), Lamborghini Aventador (R$ 4,3 milhões), Porsche Cayenne (R$ 579 mil), e uma Lamborghini Urus amarela (R$ 2,5 milhões).