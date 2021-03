Gusttavo Lima e Sony Music Brasil lançam jogo de plataforma do artista

Em “Gusttavo Lima – The Legacy”, o Embaixador viaja em uma jornada em um mundo medieval em busca de recuperar seu reino

O maior artista do segmento mais popular do Brasil, Gusttavo Lima, traz um presente inovador para seus fãs e para todos os fãs de jogos. Desenvolvido pela Sony Music Brasil, o jogo “Gusttavo Lima – The Legacy” transporta todos para um mundo medieval em que o Embaixador viaja em uma jornada em busca de recuperar seu reino do Rei Dragão.

Tendo como pano de fundo o grande projeto “O Embaixador – The Legacy”, formado por 13 músicas, que trouxe sucessos como “De Menina Pra Mulher”, “Espetinho” e “Fala Comigo”, o game foi idealizado pela equipe de Marketing do artista na gravadora Sony Music Brasil com intuito de divulgar e ampliar o consumo das músicas do projeto e inovar dentro do mercado de games. O projeto foi desenvolvido para trazer um novo público para o consumo das faixas de uma forma inovadora, aumentando a presença digital do artista e da música, em um mercado que está em livre expansão, tornando Gusttavo o primeiro cantor sertanejo brasileiro a lançar um jogo.

Baseado em jogos como “Game of Thrones: Conquest” e “Right Runner”, em “Gusttavo Lima – The Legacy” os jogadores acessam a página web https://www.gusttavolimathelegacy.com, na qual logam com as plataformas Spotify ou Deezer e são instigados a cumprirem missões como ouvir uma música, salvar uma música na sua biblioteca, seguir uma playlist, assistir a um clipe, entre outras. A cada missão cumprida, o jogador acumula pontos que poderão ser utilizados para equipar seus avatares. Nessa mesma página, os jogadores já são direcionados a baixarem o aplicativo do game em sua loja de preferência, App Store ou Google Play.

App Store:

https://apps.apple.com/br/app/gusttavo-lima-the-legacy/id1545082616

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TheLegacy.GusttavoLimaTheLegacy

“Gusttavo Lima – The Legacy” é um jogo de plataforma desenvolvido em 2D e 3D, em que os jogadores controlam Gusttavo, um guerreiro medieval encarregado de resgatar o reino do poder do Rei Dragão, e que conta com a ajuda de uma sagaz guerreira, seu braço direito nesta aventura. Ele é jogado de uma perspectiva em terceira pessoa, onde os jogadores têm a possibilidade de escolher o avatar do artista ou de sua parceira, e ambos podem ser equipados com armaduras, escudos, machados, espadas e Elmos, de acordo com a pontuação acumulada na página das missões ou no próprio game. Suas armaduras e armas são fundamentais nas fases para enfrentar os mais temidos desafios e obstáculos, que se passam por alguns incríveis cenários medievais, baseados nas faixas “De Menina Pra Mulher”, “Espetinho” e “Fala Comigo”, do projeto The Legacy, até chegarem no desafio final, contra o Rei Dragão.