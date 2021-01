Gusttavo Lima coloca no ar a bachata “Super Ex”

PUBLICIDADE

Consolidado como o artista solo número 1 do Brasil e do mercado sertanejo, o cantor Gusttavo Lima prepara para esta quinta-feira (21/01), o lançamento de “Super Ex” – mais uma faixa inédita do novo DVD “O Embaixador The Legacy”. A canção será liberada às 21h em todas as plataformas digitais e terá o videoclipe disponibilizado na sexta-feira (22/01), às 11h, no YouTube – plataforma na qual o Embaixador abriu a semana ocupando seis das 100 primeiras colocações do ranking dos vídeos mais assistidos no Brasil.

Um lançamento da gravadora Sony Music e Balada Music, “Super Ex” traz as batidas da bachata – ritmo originário da República Dominicana que tem se consolidado como um dos gêneros latino-americanos de maior sucesso no mundo. A letra (assinada por Denner Ferrari / Fabrício Fafá / Gui Prado e Paulo Motta) fala sobre um super-herói, no caso, o “Super Ex”, que chega voando para resolver os problemas e, literalmente, salvar a mulher amada.

Vale descartar que os vídeos das canções do DVD “O Embaixador The Legacy” já estão batendo meio bilhão de views em apenas quatro meses. Os mais assistidos são “De Menina Pra Mulher” e “Café e Amor”, com 152 e com 130 milhões de visualizações, respectivamente. A divulgação das faixas do novo álbum segue até março e prometem continuar agitando o público por aqui e no exterior. Além do Brasil, Gusttavo Lima segue com suas produções bem acessadas em países como Portugal, Estados Unidos, Tailândia, Paraguai, Argentina, França, Peru, México e Espanha.

