Gusttavo Lima cancela shows por causa de bloqueios pró-Bolsonaro nas rodovias

Cantor, que é apoiador do presidente, afirmou não ser possível chegar até as cidades com as interdições

O cantor Gusttavo Lima cancelou mais shows, após o bloqueio de estradas por manifestantes golpistas, que não aceitaram o resultado das eleições do domingo passado. Lima, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, do PL, durante a corrida eleitoral, não vai mais se apresentar na cidade de Irecê, na Bahia, em Caruaru, Pernambuco e em Canaã dos Carajás, no Pará. Segundo o cantor, “a decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil.” Lima não sabe se as apresentações serão remarcadas nessas cidades. A dupla George e Henrique, também bolsonarista, já havia cancelado seus shows nas cidades de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e Embu das Artes, São Paulo. O cantor Leonardo também desmarcou sua apresentação em Criciúma, Santa Catarina, que ocorreria nesta terça-feira. Até a manha desta quinta-feira (3), foram registrados 73 interdições e bloqueios, em 19 estados.