Gusttavo Lima apresenta o novo projeto “O Embaixador Falando de Amor”

Lançamento traz dois EPs totalizando 14 faixas, entre regravações e músicas inéditas

O bordão “O Embaixador Falando de Amor” dá nome ao novo trabalho do cantor Gusttavo Lima, registrado de forma intimista no estúdio Balada, em Goiânia (GO). Sempre inovando, o artista apresenta o projeto em dois EPs que totalizam 14 faixas – entre músicas inéditas e regravações de grandes sucessos sertanejos que prometem embalar o público com arranjos totalmente diferenciados.

O primeiro EP, “O Embaixador Falando de Amor – Volume 1”, chega a todas as plataformas digitais no dia 10 de junho e reúne seis canções com destaque para a romântica “Ficha Limpa”, composta por Edson Garcia/ Felipe Marins/ Márcia Araújo e Nicolas Damasceno. A faixa inédita vem acompanhada de um videoclipe que será disponibilizado no YouTube no dia 11. A novidade também poderá ser conferida nas rádios de todo o Brasil a partir do dia 14.

As outras cinco faixas do Volume 1 estão por conta das regravações dos sucessos “Passou da Conta”, “Por te Amar Demais” e “Por um Minuto” (de Bruno & Marrone), “Sempre seu Homem” (Maurício e Mauri) e “Cada Volta é um Recomeço” (Zezé di Camargo & Luciano).

O figurino de Gusttavo Lima e as luzes da cenografia escolhidas para o “O Embaixador Falando de Amor” dão um show à parte. O cantor adota um visual arrojado, assinado pela stylist Izabelle Capuzzo, com peças em seda, correntes e acessórios que dão a Gusttavo Lima um toque latino.

“Este trabalho está bem especial e diferenciado. O critério para escolha das músicas que fazem parte do repertório foi simples: escolhemos músicas que eu gosto de escutar e que o pessoal curtiu bastante quando cantamos nas nossas lives. Os arranjos foram feitos com muito carinho e dedicação, pois o nosso objetivo é sempre apresentar o que podemos fazer de melhor para o público. Espero que todos gostem!”, comenta Gusttavo Lima, que já se prepara para a gravação de um DVD no mês de agosto durante a edição do Buteco em Boston, nos Estados Unidos, marcada para o dia 15/08.

Vale ressaltar que o EP “O Embaixador Falando de Amor” Volume 2 será divulgado no mês de julho. O projeto é assinado pela Balada Music e Sony Music, com produção de Gusttavo Lima e Reinaldo Meirelles; mixagem e masterização de Rafael Vargas e direção de vídeo de Anselmo Troncoso.

FALANDO DE AMOR – VOLUME 1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1-Ficha Limpa (Edson Garcia/ Felipe Marins/ Márcia Araújo/ Nicolas Damasceno)

2-Passou da Conta (Felipe/Bruno)

3- Sempre seu Homem (Cecílio Nena)

4 – Por te Amar Demais (Bruno/Giuliano)

5- Por um Minuto (Alessio Lorenzi/ Gianpaolo Santandrea/Cláudio Rabello/ Sérgio Dalma)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6- Cada Volta é um Recomeço (Neneo/Paulo Sérgio Valle)