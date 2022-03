Gustavo termina relacionamento com Laís após quase ir ao paredão no BBB 22

Na tarde desta segunda-feira (7), após o quase emparedado recusar um abraço da amada logo depois da formação do paredão, os dois conversaram

Gustavo não conseguiu superar o posicionamento de Laís na formação do paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane no último domingo (6) no BBB 22 (Globo). Ele foi o mais votado pela casa e só escapou do paredão porque ganhou a prova Bate e Volta.

Laís, que sabia que o amado estava ameaçado, preferiu dar um voto aleatório -ela votou em Natália, mesmo sabendo que se votasse em Eliezer, ele teria empatado em número de votos com Gustavo, levando a decisão para as mãos do líder, Pedro Scooby, que salvaria o ex-Casa de Vidro.

Na tarde desta segunda-feira (7), após o quase emparedado recusar um abraço da amada logo depois da formação do paredão, os dois conversaram e decidiram seguir caminhos diferentes. Enquanto a médica afirmou que sua prioridade são os colegas do quarto Lollipop, Gustavo disse que não estava sabendo separar o jogo do sentimento.

“As pessoas confundem muito isso, colocam sentimento acima do jogo”, observou. “Isso eu falei que não ia colocar. Mas com você é diferente. Com você, eu esperava colocar o sentimento acima do jogo e eu vi que isso vai me magoar, então eu prefiro voltar pro raciocínio que eu tinha antes, e não colocar sentimento acima de jogo em momento nenhum.”

“Então você prefere que a gente não continue junto?”, quis saber Laís. “Eu acho que no momento, a melhor coisa é a gente se afastar”, confirmou ele. “Porque eu sei que eu vou ter essa mágoa mais para frente de novo. Se eu esperar algo de você que você não pode me dar, por motivos que eu entendo, mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de novo, eu vou ficar magoado, entendeu?”

O rapaz disse que gostaria de reencontrar a amada em outra situação. “O carinho por você sempre vai existir e se lá fora, sem jogo, a gente se encontrar e conversar, vai ser tudo diferente”, avaliou.

Laís aceitou a decisão de Gustavo. “Eu conseguiria separar, mas tu não consegue, eu não quero te magoar”, afirmou. “Eu aceito seu pensamento, sua posição. É isso.”