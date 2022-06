Gustavo Mioto canta em homenagem à Marília Mendonça e chuva emociona fãs

Ao cantar a parceria gravada com a sertaneja, “Restrição Sentimental”, a chuva, que tinha diminuído, apertou com força

Fãs de Gustavo Mioto se surpreenderam com uma chuva forte que caiu no momento em que o cantor fazia uma homenagem à Marília Mendonça, durante o show no sábado (25), na festa de São João de Maceió, em Alagoas.

Ao cantar a parceria gravada com a sertaneja, “Restrição Sentimental”, a chuva, que tinha diminuído, apertou com força, segundo postagens nas redes sociais de quem estava no local. Gustavo também notou o fenômeno: “Loucura que começou a chover no momento da ‘Restrição Sentimental’. E não parou mais!”, contou, no Twitter.

Cerca de 90 mil pessoas acompanharam a apresentação do artista na capital alagoana. Uma fã, que publicou um vídeo de Gustavo homenageando Marília, relatou que a chuva tinha dado uma trégua e voltou assim que ele começou a cantar.

“Foi surreal o jeito que dava para sentir a presença dela durante aqueles minutos”, ela relatou.

“Restrição Sentimental” foi lançada no ano passado, apenas alguns meses antes de Marília Mendonça morrer em um acidente de avião, em Minas Gerais.

Na época da divulgação da música, o cantor disse, em entrevista ao “Encontro”, que achava que a sertaneja não gostava muito dele quando se conheceram. A seriedade e estilo “sincerão” de Marília, ainda compositora, causou um receio nele.

“Marília não faz graça, é muito sincera. Depois conheci ela, passei a frequentar estúdios, antes de ela começar a carreira dela [de cantora]. Achava: ‘essa guria não vai com a minha cara'”, lembrou, no programa da Globo.

Em outro vídeo, publicado nas redes sociais de Gustavo, dá para ver a chuva intensa enquanto ele canta “Impressionando os Anjos”. Segundo o artista, o tempo continuou assim até o final de sua apresentação.