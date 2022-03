Guil transformou uma de suas experiências amorosas em rock no novo single “This Way”

I’m driving down, shipping away

All the mistakes from yesterday

I didn’t know it would be this way

I sip my tea, I sit alone

With the cold wind burning my bones

And I don’t know if it’ll take too longI need to be with you

It’s all I want to do

I don’t know how to say

But you can take my breath away

No need to be alone

I am right here come on

I don’t know how to say

How you can make me feel this wayI take my time

I think of when

We had it all oh way back when

We never thought of how this would end

My tea gets coldI’m still alone

Inside my head you’re still the one

And I’m not sure how to get you home

How to get you homeI need to be with you

It’s all I want to do

I don’t know how to say

But you can take my breath away

No need to be alone

I am right here come on

I don’t know how to say

How you can make me feel this way I need to be with you

It’s all I want to do

I don’t know how to say

But you can take my breath away

You shouldn’t be alone

I am right here come homeI don’t know how to say

How you can make me feel this way

Eu estou dirigindo para baixo, enviando para longe

Todos os erros de ontem

Não sabia que seria assim

Eu tomo meu chá, sento sozinho

Com o vento frio queimando meus ossos

E eu não sei se vai demorar muitoEu preciso estar com você

É tudo que eu quero fazer

Eu não sei dizer

Mas você consegue tirar meu fôlego

Não há necessidade de ficar sozinho

Eu estou bem aqui vamos

Eu não sei dizer

Como você pode me fazer sentir assimEu tomo meu tempo

Eu penso em quando

Nós tínhamos tudo oh lá atrás quando

Nós nunca pensamos em como isso terminariaMeu chá fica frio

Eu ainda estou sozinho

Dentro da minha cabeça você ainda é o único

E eu não tenho certeza de como levá-lo para casa

Como te levar para casa



Eu preciso estar com você

É tudo que eu quero fazer

Eu não sei dizer

Mas você consegue tirar meu fôlego

Não há necessidade de ficar sozinho

Estou bem aqui vamos

Não sei dizer

Como você pode me fazer sentir assim Eu preciso estar com você

É tudo que eu quero fazer

Eu não sei dizer

Mas você consegue tirar meu fôlego

Você não deveria estar sozinhoEu estou bem aqui, volta para casa

Eu não sei dizer

Como você pode me fazer sentir assim