Guia das películas de aventura mais divertidas de sempre

Os filmes de aventura são sempre a escolha perfeita para uma tarde de filme entusiasmante. Em seguida apresentamos algumas das opções mais divertidas de sempre.

Jumanji: Próxima Fase (2019)

Em um longo legado, Jumanji: The Next Level é uma aventura divertida que mais uma vez liga um grupo de amigos em um videogame para resgatar um velho amigo, mas a paisagem não é nada como eles se lembram. Eles têm que mais uma vez escapar do jogo mais perigoso conhecido pelo homem e salvar seu amigo da desgraça potencial.

A temática divertida de Jumanji, dos animais da selva tem sido base de muitas artes modernas. Por todo o entretenimento é possível encontrar exemplos onde animais selvagens são utilizados para ilustrar conteúdo. Em cada <a href=”https://mr.bet/br/casino/type/slot” title=”cassino online”>caça níquel</a> é possível encontrar uma variedade de elementos e muitas vezes animais selvagens, favoritos de muitos dos jogadores que sentem a energia competitiva deles. É esta inspiração que vai tornando o entretenimento, uma indústria viva e sempre em mudança.

Quer estejamos a falar do filme original, do segundo filme, ou este, o Jumanji é o precedente para filmes de aventura, especialmente com o tropo de navegar pela selva e do antigo conflito entre o homem e a natureza. Pegue estes ingredientes-chave e agrupe-os com um elenco de atores famosos, humor e salpique alguma nostalgia, você obtém um excelente filme que faz o pódio para um dos melhores filmes de aventura recentes.

Vingadores: Endgame (2019)

O Endgame pega onde os Vingadores: A Guerra do Infinito acabou, quando metade da vida no universo foi destruída com um único estalar de dedos de Thanos. Cinco anos depois, os Vingadores restantes se reúnem mais uma vez para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem no universo.

As icónicas joias do infinito que tanto fazem parte da essência destes filmes não estavam nos planos da Marvel, segundo o diretor James Gunn. Estes filmes sem as preciosas joias não seriam certamente a mesma coisa.

Esta película é a segunda com maior lucro de bilheteria de todos os tempos, portanto, é sem dúvida o melhor filme de aventura em muitos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dune (2021)

Baseado no livro mais vendido de Frank Herbert, Dune se concentra em torno de um jovem talentoso chamado Paul Atreides ( Timothee Chalamet), que viaja para um planeta perigoso para garantir a segurança de seus entes queridos enquanto sem querer, é empurrado para um conflito entre duas forças no planeta.

Este filme foi tão bem recebido que mereceu uma sequela, Dune: Segunda Parte. As filmagens desta sequela já estão a ser gravadas em Budapeste, na Hungria.

Dune não só é um dos melhores filmes de aventura dos últimos anos, como também pode ser o melhor filme de 2021. Um personagem principal empático arriscando sua vida por uma pessoa ou causa ao entrar no desconhecido, é certamente digno de material de filme de aventura, e os escritores não desapontaram com a oportunidade de capitalizar sobre este conceito.

Alita: Battle Angel (2019)

Um dos maiores filmes stand-out de 2019 foi Alita: Battle Angel, que pode ser a melhor adaptação de filme de mangá para filme de ação ao vivo de todos os tempos. Fiel ao mangá, Anita é um ciborgue que é acolhido por um gentil ciber-doutor. O que se segue é uma viagem através de um mundo futurista, onde Anita deve lutar para redescobrir seu passado quebrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A auto-descoberta é uma parte integrante de qualquer viagem e é muitas vezes uma viagem em si mesma. Seja um diário literalmente ou uma viagem emocional, este filme realiza magistralmente o que pretende. Alita: Battle Angel consegue se destacar bem com um enredo forte, boa ação e um cenário surpreendente que mostra uma aventura envolvente de autodescoberta.

No Time to Die (2021)

Do triunfante retorno de 007, No Time to Die apresenta as clássicas aventuras de alta energia e ação do maior espião do mundo, usando uma variedade de aparelhos e veículos para levar James Bond a todo o mundo para resgatar um cientista sequestrado e deter um perigoso vilão armado, tudo em um dia de trabalho para o Sr. Bond.

É sempre divertido nos filmes de James Bond ver exatamente onde o agente desembarca em suas missões mundiais, e o amante de viagens que assiste pode sentir a necessidade de tomar notas sobre alguns destinos de viagem dentro do filme. Este filme particularmente de Bond é talvez um dos melhores da franquia.

Cruzeiro na Selva (2021)

Baseado no icônico passeio Disney Parks, o Cruzeiro na Selva se concentra em torno do capitão Frank Wolff (Dwayne Johnson) e da pesquisadora Dra. Lily Houghton (Emily Blunt), que navegam no perigoso rio Amazonas, na esperança de encontrar uma árvore antiga com habilidades curativas enquanto sobrevivem aos perigos que a floresta tropical apresenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta caminhada na selva está repleta de aventuras típicas na floresta que pode dar uma sensação de nostalgia aos fãs dos filmes Indiana Jones. Desde répteis perigosos, mapas do tesouro e lendas míticas, este filme compõe o essencial de um bom filme de aventura.