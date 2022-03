Gretchen, Narcisa, Tokinho e Beby estreiam na apresentação do Encrenca

“Os maiores criadores de memes estarão reunidos em um único lugar”

O humorístico Encrenca (RedeTV!) anunciou nesta quinta-feira (17) que a partir de 2022 recebe reforços para a apresentação. Juntos, a modelo Gretchen, a socialite Narcisa Tamborindeguy, o apresentador Marcelo Barbur (Beby) e o humorista Tokinho, assumem o comando do programa.

Os novos episódios começarão a ser exibidos todos os domingos, às 19h45, a partir do dia 27 de março, na RedeTV!. Além das novidades na apresentação, o humorístico também teve seu cenário e identidade visual repaginados.

Cada apresentador irá comandar uma parte do programa. Gretchen será responsável por disputas no palco, quadros de variedades e performances. Narcisa trará entrevistas exclusivas e curiosidades. Já Beby, apresentador também do Chupim da Metropolitana FM, fará trotes telefônicos, acompanhado de seus parceiros do rádio, Barthô e Barbie.

Por fim, Tokinho estará por dentro dos principais acontecimentos da semana e dos conteúdos que viralizaram nas plataformas digitais. Em nota, a Rede TV! ainda promete quadros inéditos no programa. “Os maiores criadores de memes estarão reunidos em um único lugar”, diz o texto.

Em 2021, Viny Vieira, Júlio Cocielo, Victor Sarro, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto, foram anunciados como novos apresentadores do humorístico, com a promessa de uma “inovação na dose certa”, porém sem deixar para trás marcas do programa, como o quadro Zap Zap e a interação com o público.

Em entrevista ao F5, na época em que completaram um mês na apresentação, Sarro afirmou que todos tinham muito respeito pela história do Encrenca e por tudo o que foi criado pelo antigo elenco, formado pelos humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos.

“Tenho que dar os parabéns para eles por tudo que construíram”, diz, “[chegamos] para tentar dar um pouquinho da nossa cara ao formato e manter o sucesso do Encrenca nesses sete anos na emissora”, afirmou.