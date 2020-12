Greta Van Fleet lança a música “Age of machine” em todos os aplicativos de música

PUBLICIDADE

Greta Van Fleet lança hoje sua nova música, “Age of Machine”, em todos os aplicativos de música. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ AgeOfMachinePR . A banda segue trabalhando em seu novo álbum, “The Battle At Garden’s Gate”, que tem previsão de lançamento para 16 de abril e já está disponível para pré-venda. Acesse: https://gvf.lnk.to/ thebattleatgardensgate .

Após o lançamento de “My Way Soon” (https://umusicbrazil.lnk.to/ MyWaySoonPR), que já acumula mais de cinco milhões de execuções no áudio e no videoclipe, a banda de hard rock norte-americana dá aos fãs mais uma amostra do que pode ser esperado de seu novo projeto. Assista aqui:

Em 2019, o Greta Van Fleet ganhou o GRAMMY® de “Melhor Álbum de Rock” com o álbum “From The Fires” (https://umusicbrazil.lnk.to/ FromTheFiresPR) e se consolidou como uma das principais bandas de rock emergentes dos últimos tempos, acumulando mais de 166 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube. Ainda ano passado, a banda se apresentou na edição brasileira do Lollapalooza.