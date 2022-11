Gravação na Record termina em pancadaria entre ex-participantes de realities

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas separando a briga e os ex-participantes de realities com sangue no rosto

A violência em A Fazenda 14 (Record), que teve dois participantes expulsos por agressão, se reflete fora do reality rural. Nesta quarta-feira (9), o peão eliminado Vini Büttel trocou socos com o ex-participante do Power Couple Brasil (Record) e BBB 20 (Globo), o ex-jogador de futebol Hadson Nery, o Hadballa na gravação do do “Celeiro da Justiça”, apresentado por Lucas Selfie.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas separando a briga e os ex-participantes de realities com sangue no rosto.

Nas imagens, é possível ouvir “para Hadson” e a mulher tentando acalmar o ex-jogador. Também participavam das gravações o peão eliminado de A Fazenda 14, Lucas Santos, e Liziane Gutierrez, que esteve na temporada passada do reality.

Büttel publicou uma nota no Instagram dizendo que Hadballa ficou provocando e xingando ele e Lucas durante toda a gravação. “No final da gravação começou uma discussão maior e o Hadson foi para agredir o Lucas”, disse o ex-peão. Ele justificou que tentou encerrar a briga pedindo calma para Hadballa, mas ele partiu para cima. “Houve uma briga e as providências serão tomadas.”

Hadballa publicou um vídeo, no qual aparece com olho machucado, em uma delegacia mostrando o boletim de ocorrência ao lado da advogada. Ele disse que iria fazer o exame de corpo delito e que em breve contará o que aconteceu. “Vou tomar as providências cabíveis, logo vocês vão saber de toda a verdade”, disse agradecendo mensagens de apoio que recebeu. “Contra fatos, não há argumentos.”

Nas redes sociais, Liziane disse que a briga começou entre Hadballa e Lucas, mas Büttel acabou se metendo e virou uma pancadaria. Ela contou que estava do lado e não foi atingida no meio da briga porque a Record foi rápida. “O que eu não achei legal foi o pai do Lucas querer se meter na briga, não para apartar. E, sim, para bater mais no Hadballa, isso eu não achei legal. Não é defendendo lados, é só uma questão de covardia mesmo”, disse.

Lucas Selfie publicou uma mensagem nos stories do Instagram lamentando a briga nas gravações do programa. “Quem acompanha o Celeiro da Justiça desde o primeiro episódio sabe do intuito de humor do quadro e que nunca aconteceu nada parecido. Muito triste com o que rolou hoje e espero que todos fiquem bem”, escreveu o apresentador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada, a Record não respondeu até a publicação da matéria.

Contra fatos não a argumentos galera logo logo toda a verdade pra vcs 👍🏼🙏🏼 #faleitoleve pic.twitter.com/bdiomv40j0 — Hadson Nery • HadBalla ✌️ (@HadsonNery) November 9, 2022