Grammy Latino: Confira indicados

Na próxima quinta-feira (18), acontece o Grammy Latino a premiação será transmitida pela primeira vez pelos canais Multishow e Bis, com cobertura completa que acompanhará o tapete vermelho, vencedores e apresentações musicais.

As representantes do Brasil, são as cantoras Anitta e Giulia Be que farão performances para os profissionais da indústria que estarão presentes no evento.

Foi anunciado que, na premiação, ocorrerá um homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu no início de novembro. A artista concorre a Melhor Álbum de Música Sertaneja, ao lado de Chitãozinho e Xororó, Daniel, Os Barões da Pisadinha e Michel Teló, pelo álbum Patroas, lançado em parceria com a dupla Maiara & Maraísa.

A homenagem não será em formato musical, mas sim uma memória da trajetória da cantora, desde o início de sua carreira.

Confira os indicados às principais categorias da premiação:

Álbum do Ano

Vértigo — Pablo Alborán

Mis Amores — Paula Arenas

El Último Tour Del Mundo — Bad Bunny

Salswing! — Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta

Mis Manos — Camilo

Nana, Tom, Vinícius — Nana Caymmi

Privé — Juan Luis Guerra

Origen — Juanes

Un Canto Por México, Vol. II — Natalia Lafourcade

El Madrileño — C. Tangana

Canção do Ano

A Tu Lado — Paula Arenas

A Veces — Diamante Eléctrico

Agua — Tainy & J Balvin

Canción Bonita — Carlos Vives & Ricky Martin

Dios Así Lo Quiso — Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

Hawái — Maluma

Mi Guitarra — Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella

Patria y Vida — Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky

Que Se Sepa Nuestro Amor — Mon Laferte & Alejandro Fernández

Si Hubieras Querido — Pablo Alborán

Todo De Ti — Rauw Alejandro

Vida De Rico — Camilo

Gravação do Ano

Si Hubieras Querido — Pablo Alborán

Todo De Ti — Rauw Alejandro

Un Amor Eterno (Versión Balada) – Marc Anthony

A Tu Lado — Paula Arenas

Bohemio — Andrés Calamaro & Julio Iglesias

Vida de Rico — Camilo

Suéltame, Bogotá — Diamante Eléctrico

Amém — Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Mountaner

Dios Así Lo Quiso — Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

Te Olvidaste — C. Tangana & Omar Apollo

Talvez — Caetano Veloso & Tom Veloso

Melhor Artista Revelação

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez