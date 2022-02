‘Golpe baixo’, filho de Chico Anysio rebate viúva do humorista sobre herança

A morte do humorista vai completar uma década no dia 23 de março. Segundo a viúva, a saúde dela ficou comprometida por não ter acesso à herança do marido

Nizo Neto, 57, filho do humorista Chico Anysio (1931-2012), usou as redes sociais para rebater uma série de comentários feitos pela viúva do pai, Malga di Paula, em um podcast. A empresária e escritora afirmou que não recebeu “nem um centavo” da herança do falecido marido.



“Já faz algum tempo que a senhora Malgarethe vem dando entrevistas bizarras, sempre se colocando como vítima em relação à herança (que por sinal não existe) e nós nunca nos manifestamos”, afirmou Nizo. “Esse é um inventário que está rolando há 10 anos e esta demora se deve muito à incompetência e omissão dela enquanto inventariante.”



O ator, que ficou conhecido como o Seu Ptolomeu da versão original da Escolinha do Professor Raimundo (Globo), também reclamou da forma como Malga falou de seu irmão, Cícero de Paula, que morreu em julho de 2021. A causa da morte não foi informada pela família na época.



“Essa declaração que ela deu, usando o nome do meu falecido irmão Cícero com tom de ironia foi realmente um golpe baixo muito escroto”, continuou Nizo. “Mais uma vez ela usa a imprensa para falar de um assunto particular, só que dessa vez foi longe demais usando o nome do Cícero, que não está aqui para se defender. Uma grande falta de respeito!”



Nizo se refere ao momento em que Malga comentou a relação pouco amigável com os demais herdeiros de Chico Anysio, entre os quais Cícero. “Alguns foram mais radicais e não quiseram sentar para conversar”, afirmou. “Um deles morreu enquanto eu estava em coma. Olha que ironia da vida. Ele tinha 39 anos e ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber.”



A morte do humorista vai completar uma década no dia 23 de março. Segundo a viúva, a saúde dela ficou comprometida por não ter acesso à herança do marido –ela chegou a ser internada na UTI de um hospital após contrair Covid no ano passado.



“Vai fazer dez anos que o Chico morreu mês que vem e, até hoje, não recebi nenhum centavo da minha herança e meu patrimônio está bloqueado”, reclama. “Fui privada de todos meus direitos e isso me adoeceu mais.”

As declarações de Malga foram dadas ao podcast ZonaV, disponível no YouTube. Diversos veículos de imprensa reproduziram as falas.