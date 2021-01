Godzilla vs. Kong ganha primeiro trailer e arte

PUBLICIDADE

Godzilla vs. Kong coloca as duas lendas em rota de colisão quando esses dois adversários míticos se encontram em uma batalha espetacular e histórica, que coloca o destino do mundo em jogo.

Sobre o filme

Com produção da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, ganha vida o tão aguardado confronto entre dois ícones dos filmes de ação, Godzilla vs. Kong, dirigido por Adam Wingard.

Lendas entram em rota de colisão em Godzilla vs. Kong, quando esses dois adversários míticos se encontram em uma batalha espetacular e histórica, que coloca o destino do mundo em jogo. Kong e seus protetores iniciam uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Com eles está Jia, jovem órfã com quem Kong criou um vínculo único e sólido. Mas, inesperadamente, eles cruzam o caminho de um Godzilla enfurecido, que tem deixado atrás de si uma trilha de destruição em todo o planeta. O confronto épico entre os dois titãs – instigado por forças invisíveis – é apenas a porta de entrada do grande mistério que reside nas profundezas do núcleo da Terra.

Godzilla vs. Kong é estrelado por Alexander Skarsgård (das séries “Big Little Lies” e “The Little Drummer Girl”), Millie Bobby Brown (da série “Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas”), Brian Tyree Henry (“Coringa”, “Homem-Aranha no Aranhaverso”), Shun Oguri (“O Tempo com Você”), Eiza González (“Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), com Kyle Chandler (“Godzilla II: Rei dos Monstros”) e Demián Bichir (“A Freira”, “Os Oito Odiados”).

Adam Wingard (“O Hóspede”, “Você é o Próximo”) dirigiu o filme a partir do roteiro de Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: Rei dos Monstros”, “Kong: A Ilha da Caveira”), com argumento de Terry Rossio (“Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”) e da dupla Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: Rei dos Monstros”), baseado no personagem “Godzilla”, propriedade e criação da TOHO CO., LTD. O filme foi produzido por Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers, com produção executiva de Jay Ashenfelter, Herbert W. Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira.

Na equipe de produção do diretor Adam Wingard estão o diretor de fotografia Ben Seresin (“A Múmia”, “Guerra Mundial Z”), os designers de produção Owen Paterson (“Jumanji: Bem-vindo à Selva”, “Godzilla”) e Thomas S. Hammock (“Bruxa de Blair”), o editor Josh Schaeffer (“Godzilla II: Rei dos Monstros”), a figurinista Ann Foley (“Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”) e o supervisor de efeitos visuais John “DJ” DesJardin (a série inédita “Zack Snyder’s Justice League”).

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam uma produção da Legendary Pictures, um filme de Adam Wingard, Godzilla vs. Kong, com previsão de estreia nos cinemas brasileiros a partir de 25 de março.