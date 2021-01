Globo desmente que Faustão esteja na UTI com Covid-19, e mulher tranquiliza

PUBLICIDADE

O apresentador Fausto Silva, 70, teve de ir ao hospital Albert Einstein, na manhã desta terça-feira (5), para exames de rotina. Porém, uma falsa notícia de que ele estaria em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa de complicações do coronavírus assustou os fãs do artista.

A Globo, em nota, esclarece que está tudo bem com o comandante do Domingão do Faustão (Globo). “Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital por conta de retenção de líquidos”.

A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, foi ao Instagram confirmar que tudo não passou de uma notícia falsa. Em imagem ao lado do apresentador, marcou sua localização como “em casa” e desejou um feliz 2021 a todos.

A postagem animou muitos fãs e celebridades que resolveram deixar seu apoio e, claro, sua sensação de alívio pela boa notícia. Foram os casos dos atores Cris Vianna e Ary Fontoura e dos apresentadores Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu e César Filho.

A notícia de que Faustão estava mal no hospital levou o nome do apresentador aos temas mais comentados do dia no Twitter.

Quem morreu por causa da Covid-19 foi o ex-câmera do Domingão do Faustão Ivalino Raimundo da Silva, 81, mais conhecido como Gaúcho. Segundo a sua família, ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Ele deixa mulher, quatro filhos, quatro netos e um bisneto. Seu trabalho ao lado de Faustão ocorreu entre 1989 e 1996.

As informações são da Folhapress