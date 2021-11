Globo demite Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2

Emissora divulgou nota afirmando que atriz fez uma série de exigências que não puderam ser cumpridas.

Nesta quarta-feira (17/11) a globo anunciou, que Camila Queiroz foi demitida do elenco de Verdades Secretas 2. Em comunicado, a emissora explica que a protagonista fez uma série de exigências após saber que o período de gravações seria postergado em sete dias.

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias”, inicia a nota.

“Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.”

A Globo, decidiu, que “Verdade Secreta 2” será concluída sem a participação da atriz, e novas cenas devem ser gravadas para um final mais completo.